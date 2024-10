Dhanteras Best Time: धनतेरस पर बन रहे दो शुभ योग, ये है लक्ष्मी कुबेर पूजा और दीपदान का बेस्ट मुहूर्त

Dhanteras Best Time 2024: धनतेरस यानी धन त्रयोदशी 29 अक्टूबर को है। इस दिन धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी, कुबेरजी आदि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा और खरीदारी से घर में स्थायी रूप से लक्ष्मीजी निवास करती हैं। आइये जानते हैं मंगलवार को धनतेरस पूजा का बेस्ट मुहूर्त क्या है (best time for Laxmi Puja) ..