Dussehra 2025 : शमी वृक्ष से लेकर मुख्य द्वार तक, दशहरे पर घर के इन 5 स्थानों पर दीपक जलाने से होती है लक्ष्मी कृपा

Dussehra 2025: दशहरा केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव नहीं है, बल्कि यह दिन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का भी एक उत्तम अवसर माना जाता है।पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन घर के कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाना अत्यंत फलदायी होता है, जिससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है।आइए जानते हैं कि दशहरे पर घर के किन-किन कोनों में दीपक जलाने से सुख, समृद्धि और धन-धान्य की प्राप्ति होती है।