Dussehra Vijayadashami Wishes, Quotes: जहां हर दिल में राम, वहां कोई रावण ना लेगा जन्म, ऐसे भेजें दशहरा की शुभकामनाएं

पौराणिक मान्यता के अनुसार, विजयादशमी के दिन ही भगवान श्रीराम ने लंका के राजा रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया था और उन्हें लेकर अयोध्या लौटे थे। इसी कारण यह दिन सत्य की असत्य पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।देश भर में इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी इस पर्व को उत्साह, श्रद्धा और उमंग से मनाते हैं।