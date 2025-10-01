Patrika LogoSwitch to English

Dussehra Vijayadashami Wishes, Quotes: जहां हर दिल में राम, वहां कोई रावण ना लेगा जन्म, ऐसे भेजें दशहरा की शुभकामनाएं

Dussehra Vijayadashami 2025 Wishes and Quotes: देश के अन्य भागों में धार्मिक अनुष्ठान, शोभायात्राएं और मेलों के माध्यम से यह पर्व उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। ऐसे में इस शुभ दिन पर अपनों को भेजें कुछ ऐसे शुभकामना संदेश और प्रेरणादायक कोट्स।

3 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 01, 2025

Happy Dussehra Wishes in Hindi,Dussehra Vijayadashami 2025 Wishes and Quotes,Dussehra Wishes

Lord Rama Victory Messages|फोटो सोर्स – Patrika.com

Dussehra 2025: दशहरा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से हुई है 'दश' यानी दस और 'हरा' यानी पराजित करना। इसका आशय है दस सिरों वाले राक्षस रावण पर विजय। यह पर्व नवरात्रि के नौ दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना के पश्चात दसवें दिन, विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है।


भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग-अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। देश के अन्य भागों में धार्मिक अनुष्ठान, शोभायात्राएं और मेलों के माध्यम से यह पर्व उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। ऐसे में इस शुभ दिन पर अपनों को भेजें कुछ ऐसे शुभकामना संदेश और प्रेरणादायक कोट्स, जो उन्हें न सिर्फ त्योहार की बधाई दें, बल्कि उनके दिलों को छू भी जाएं।

भगवान राम की विजय और विजयादशमी का धार्मिक महत्व

पौराणिक मान्यता के अनुसार, विजयादशमी के दिन ही भगवान श्रीराम ने लंका के राजा रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया था और उन्हें लेकर अयोध्या लौटे थे। इसी कारण यह दिन सत्य की असत्य पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।देश भर में इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी इस पर्व को उत्साह, श्रद्धा और उमंग से मनाते हैं।

हैप्पी दशहरा 2025( Facebook and WhatsApp Status)

Vijayadashami Festival Greetings|फोटो सोर्स – Patrika.com

असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है दशहरा,
बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश लाता है।
आपको और आपके परिवार को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

हर दिल में जलाएं राम का दीप,
रावण जैसी बुराई हो दूर सभी से।
दशहरा 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं!

आज के दिन करें बुराइयों का अंत,
राम के मार्ग पर चलें हर दिन।
दशहरा मुबारक हो आपको और आपके अपनों को!

दशहरा है संकल्पों का पर्व,
अच्छाई को अपनाने का उत्सव।
इस विजयादशमी पर मिले आपको नई प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा!

जब-जब धर्म पर संकट आया,
राम ने रावण को हराया।
दशहरा हमें सिखाता है — हर बुराई पर अच्छाई की जीत संभव है।
शुभ विजयादशमी 2025!

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं (Dussehra 2025 wishes )

Famous Ramayana Quotes for Dussehra|फोटो सोर्स – Freepik

दशहरा आपके जीवन से हर बुराई को दूर कर, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए।
आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं!

असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व आपके जीवन में खुशियों और सकारात्मकता की नई किरण लेकर आए।
शुभ विजयादशमी!

रावण दहन का त्योहार आपके दिल से नफरत और बुराई को जला कर प्रेम और अच्छाई की रोशनी फैलाए।
दशहरा मुबारक हो!

इस दशहरे पर भगवान राम की तरह अपने अंदर छुपे रावण को हराएं और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें।
आपको दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं!

दशहरा आपके जीवन में नई उम्मीदें, नए सपने और नए लक्ष्य लेकर आए।
आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

दशहरा कोट्स (Happy Dussehra 2025 quotes)

Quotes on Bravery and Goodness|फोटो सोर्स – Freepik

जहां हर दिल में राम बसा हो,
वहां रावण की कभी जगह नहीं होती।
दशहरा है जीत का संदेश,
आओ इसे अपनाएं दिल से।"

"दशहरा है बुराई पर अच्छाई की जीत,
रावण को जलाना नहीं, अपनी बुराइयां मिटाना है।
आओ इस त्योहार पर खुद को बेहतर बनाएं।"

"रावण के दहन से नहीं, अपने अंदर के रावण को हराओ,
तभी सच में जीत होगी, तभी सच्चा दशहरा मनाओ।"

"दशहरा सिखाता है हमें,
अंधकार में भी उजाला करना है,
रावण नहीं, राम बनकर चलना है।"

"हर विजयादशमी पर बुराई को जलाना है,
अपने भीतर की अच्छाई को जगाना है।
आओ इस दशहरे, नई उम्मीदों का दीप जलाएं।"

Happy Dussehra 2025 Social Media Captions / Hashtags

Uplifting Vijayadashami Greetings|फोटो सोर्स – Freepik

