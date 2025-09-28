Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Ravan ka Dahan: दशहरे पर रावण दहन की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? जानिए रोचक कहानी

Ravan ka Dahan: क्या आप जानते हैं कि रावण का पुतला सबसे पहले कब और कहां जलाया गया था? पढ़ें दशहरे और रावण दहन की परंपरा से जुड़ी रोचक कहानी, दिल्ली, रांची और नागपुर की अनोखी शुरुआत के बारे में।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Sep 28, 2025

Ravan ka Dahan

Ravan ka Dahan (photo- gemini ai)

Ravan ka Dahan: हर साल दशहरे के मौके पर पूरे देश में एक जैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। मैदानों में हजारों लोग जुटते हैं, रामलीला का मंचन होता है और अंत में रावण का विशाल पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मनाया जाता है। यह परंपरा आज पूरे देश में लोकप्रिय हो चुकी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण दहन की शुरुआत आखिर कब और कहां से हुई थी?

रामायण की कथा हजारों साल पुरानी है, लेकिन रावण का पुतला जलाने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। इसे व्यापक स्तर पर मान्यता आजादी के बाद मिली।

सबसे पहला रावण दहन

इतिहासकारों और जानकारों के अनुसार, पहला रावण दहन वर्तमान झारखंड की राजधानी रांची (तब बिहार का हिस्सा) में हुआ था। माना जाता है कि यह आयोजन वर्ष 1948 में हुआ, जब पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने इस परंपरा की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में यह आयोजन काफी छोटा था, लेकिन धीरे-धीरे लोगों की भागीदारी बढ़ती गई और यह एक बड़े त्योहार का रूप ले लिया।

दिल्ली में रावण दहन की शुरुआत

देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार रावण का पुतला 17 अक्टूबर 1953 को जलाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय पुतला लकड़ी या कागज का नहीं बल्कि कपड़ों से बनाया गया था। शुरुआती वर्षों में यह कार्यक्रम छोटे स्तर पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यह दिल्ली के सबसे भव्य आयोजनों में शामिल हो गया। आज दिल्ली का रामलीला मैदान दशहरे की भव्यता का प्रतीक माना जाता है।

नागपुर की अनोखी कहानी

नागपुर में पहली बार जब रावण का पुतला तैयार किया गया, तो उसकी ऊंचाई 35 फीट रखी गई। उस दौर में क्रेन जैसी आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं। पुतले को खड़ा करने के लिए बड़ी सी सीढ़ी का सहारा लिया गया, जिस पर करीब 50 लोग चढ़े और नीचे से 100 से ज्यादा लोगों ने रस्सियों से उसे संभाला। इस अनोखे प्रयास ने उस समय लोगों को बेहद रोमांचित कर दिया।

रावण दहन क्यों किया जाता है?

दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय पाई थी। तभी से यह दिन अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रावण दहन का संदेश साफ है। चाहे अहंकार, अन्याय और अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है।

ये भी पढ़ें

Vijayadashami 2025: राम-रावण युद्ध की 10 शिक्षाएं जो आज भी हैं बेहद प्रासंगिक
धर्म

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

Published on:

28 Sept 2025 05:08 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Ravan ka Dahan: दशहरे पर रावण दहन की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? जानिए रोचक कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptami Puja Muhurat,Shardiya Navratri 7th Day: सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की उपासना, जानें पूजा विधि, आरती, मंत्र और शुभ मुहूर्त

Navratri 2025,Shardiya Navratri 2025,Durga Puja,Maa Kalratri, Maa durga, shardiya Navratri 7th Day Maa kalratri,
धर्म और अध्यात्म

Shiv Mantra: सोमवार को करें शिव के इन 5 मंत्रों का जाप, जीवन से दूर हो सकते हैं सारे कष्ट

Shiva Mantra, shiv mantra for success, Shiv Puja ke Niyam, Lord Shiva Mantra,
धर्म और अध्यात्म

Navratri Day 5 2025 : स्कंदमाता को प्रसन्न करने के लिए कौनसा रंग पहने और कौनसा फल चढ़ाएं

Navratri Day 5 2025
धर्म और अध्यात्म

Dussehra 2025 Date : कब है दशहरा? 1 या 2 अक्टूबर? नोट करें रावण दहन का शुभ मुहूर्त और सही तिथि

Dussehra 2025 Date and Time
धर्म और अध्यात्म

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व ,कैसे होती है देवी मां और नवग्रहों की कृपा? जानिए क्यों माना जाता है पुण्यदायी

Kanya Pujan 2025 importance, relation of Kanya Pujan ,Navratri 2025
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.