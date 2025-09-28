Vijayadashami 2025: राम-रावण युद्ध की 10 शिक्षाएं जो आज भी हैं बेहद प्रासंगिक

Vijayadashami 2025: विजयादशमी यानी दशहरा (Dussehra 2025) केवल अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन की कई अहम सीखें भी देता है। एक ओर रावण एक महापंडित था उन्हें वेद, ज्योतिष, तंत्र और योग का गहरा ज्ञान था। इतना ही नहीं, वह युद्ध कला और मायावी शक्तियों में भी निपुण था।लेकिन राम और रावण की युद्ध कथा यह दर्शाती है कि रावण जैसा महान विद्वान, पराक्रमी और तपस्वी योद्धा भी अपने अहंकार और अधर्म के कारण हार गया। जाते-जाते रावण ने लक्ष्मण को जो शिक्षाएं दीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं।आइए जानते हैं वे 10 महत्वपूर्ण सीखें, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता की राह पकड़ सकते हैं।