Dussehra 2025: दशहरा पर बन रहे ये तीन योग, इन तीन राशियों के लिए लाभकारी

Dussehra 2025: हिंदू धर्म में विजयादशमी या दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष दशहरा 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाकर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी।इस दिन 3 विशेष योग बन रहे हैं, जो कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं। आइए जानते हैं, किन राशियों की किस्मत दशहरे पर खुलने वाली है।
इस साल दशहरे का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन तीन खास योग बन रहे हैं रवियोग, सुकर्मा योग और धृति योग। वहीं, अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को बुध और मंगल की युति भी होगी। इन शुभ संयोगों का सीधा असर कुछ राशियों पर पड़ेगा और उनके लिए नए अवसर और सफलता के संकेत लेकर आएगा।
मेष राशि के जातकों के लिए यह दशहरा खुशियों और तरक्की का संदेश लेकर आएगा। लंबे समय से अटके हुए काम अब पूरे होंगे। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और मेहनत का उचित फल मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी यह समय लाभदायक रहेगा। पारिवारिक जीवन में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। साथ ही, समाज में आपकी प्रतिष्ठा और पहचान भी बढ़ेगी।
कर्क राशि वालों के लिए यह समय करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में प्रगति का होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं और अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। जिन लोगों का स्थानांतरण या नई नौकरी का इंतजार है, उनके लिए भी दशहरा सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। सामाजिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा और परिवार में आनंद का माहौल रहेगा।
धनु राशि वालों के लिए दशहरा बड़े बदलाव और अवसर लेकर आएगा। करियर में उन्नति होगी और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिनका आप सफलतापूर्वक निर्वाह करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। परिवार में शांति और सौहार्द रहेगा, रिश्तों में गहराई आएगी। इस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको हर ओर से समर्थन मिलेगा।