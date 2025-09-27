Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Dussehra 2025: दशहरा पर बन रहे ये तीन योग, इन तीन राशियों के लिए लाभकारी

Dussehra 2025: दशहरा 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन 3 विशेष योग बन रहे हैं, जो कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं।

भारत

MEGHA ROY

Sep 27, 2025

Dussehra 2025,Rashifal Dussehra 2025,Dussehra 2025 horoscope,Zodiac signs lucky on Dussehra 2025,Dussehra special yog 2025,
3 special yog on Dussehra 2025|फोटो सोर्स – Freepik

Dussehra 2025: हिंदू धर्म में विजयादशमी या दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष दशहरा 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाकर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी।इस दिन 3 विशेष योग बन रहे हैं, जो कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं। आइए जानते हैं, किन राशियों की किस्मत दशहरे पर खुलने वाली है।

दशहरा 2025 में बन रहे हैं 3 शुभ योग

इस साल दशहरे का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन तीन खास योग बन रहे हैं रवियोग, सुकर्मा योग और धृति योग। वहीं, अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को बुध और मंगल की युति भी होगी। इन शुभ संयोगों का सीधा असर कुछ राशियों पर पड़ेगा और उनके लिए नए अवसर और सफलता के संकेत लेकर आएगा।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह दशहरा खुशियों और तरक्की का संदेश लेकर आएगा। लंबे समय से अटके हुए काम अब पूरे होंगे। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और मेहनत का उचित फल मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी यह समय लाभदायक रहेगा। पारिवारिक जीवन में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। साथ ही, समाज में आपकी प्रतिष्ठा और पहचान भी बढ़ेगी।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह समय करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में प्रगति का होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं और अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। जिन लोगों का स्थानांतरण या नई नौकरी का इंतजार है, उनके लिए भी दशहरा सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। सामाजिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा और परिवार में आनंद का माहौल रहेगा।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए दशहरा बड़े बदलाव और अवसर लेकर आएगा। करियर में उन्नति होगी और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिनका आप सफलतापूर्वक निर्वाह करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। परिवार में शांति और सौहार्द रहेगा, रिश्तों में गहराई आएगी। इस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको हर ओर से समर्थन मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Shani Nakshatra Parivartan 2025: दशहरा से पहले शनि का नक्षत्र परिवर्तन, जानिए किन राशियो के लिए नुकसानदेह
धर्म-कर्म

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

नवरात्रि

Shardiya Navratri 2025

राशिफल

Updated on:

27 Sept 2025 11:03 am

Published on:

27 Sept 2025 11:02 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Dussehra 2025: दशहरा पर बन रहे ये तीन योग, इन तीन राशियों के लिए लाभकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.