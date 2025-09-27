Dussehra 2025: दशहरा पर बन रहे ये तीन योग, इन तीन राशियों के लिए लाभकारी

Dussehra 2025: हिंदू धर्म में विजयादशमी या दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष दशहरा 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाकर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी।इस दिन 3 विशेष योग बन रहे हैं, जो कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं। आइए जानते हैं, किन राशियों की किस्मत दशहरे पर खुलने वाली है।