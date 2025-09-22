Shani Nakshatra Parivartan 2025: दशहरा से पहले शनि का नक्षत्र परिवर्तन, जानिए किन राशियो के लिए नुकसानदेह

Shani Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्यायप्रिय और दंडाधिकारी ग्रह माना गया है। शनि जातकों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि का प्रभाव केवल जीवन के दुख और कठिनाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोग, विज्ञान, तकनीक और कर्मक्षेत्र में भी प्रभाव डालता है। जब शनि का राशि या नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो इसका असर प्रत्येक जातक के जीवन में महसूस किया जा सकता है।