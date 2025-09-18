Shani Nakshatra Parivartan 2025: शनि बदलने जा रहे नक्षत्र, 3 राशियों की किस्मत चमकने के संकेत

Shani Transit Effects On Rashi: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्यायप्रिय और दंडाधिकारी माना गया है। मान्यता के अनुसार, शनिदेव हर जातक को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। साथ ही, शनिदेव को दुख, पीड़ा, रोग, विज्ञान और तकनीक का कारक ग्रह भी माना जाता है। जब भी शनि का राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो इसका सीधा प्रभाव हर जातक के जीवन पर पड़ता है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि दशहरे के अगले दिन, यानी 3 अक्टूबर को शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा। दरअसल, शनि इस समय उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में स्थित हैं और 3 अक्टूबर को कर्मों के देवता गुरु के नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि अक्टूबर की शुरुआत में होने वाले शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को लाभ मिलने वाला है।
शनि का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जा रहा है। ये परिवर्तन आपके करियर और व्यवसाय में उन्नति लेकर आ सकता है। इसके साथ ही लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन या कोई महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ सकता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कोई बड़ा निवेश करने मौका भी मिल सकता है।
मकर राशि के जातकों को शनि की यह स्थिति धन लाभ करा सकती है। इसी के साथ आपको अचानक कोई लाभ, प्रॉपर्टी से फायदा या कहीं पुराने अटके हुए पैसे मिल सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है।
शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। इस परिवर्तन से रुके हुए काम पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी हाथ आ सकती है। अगर इस राशि के जातक नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा समय है।
ज्योतिषियों के अनुसार, 3 अक्टूबर को शनि का नक्षत्र परिवर्तन रात 9 बजकर 49 मिनट पर होगा और शनि देवता पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।