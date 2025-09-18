Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shani Nakshatra Parivartan 2025: शनि बदलने जा रहे नक्षत्र, 3 राशियों की किस्मत चमकने के संकेत

Saturn Nakshatra Transit 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि जब किसी नए नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। लेकिन इस बार 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत अचानक से पलट सकती है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 18, 2025

Shani Nakshatra Parivartan 2025, Saturn Nakshatra transit 2025, Shani transit effects on zodiac signs, Saturn Nakshatra change October 2025, Zodiac signs lucky in Shani Nakshatra Parivartan,
शनि बदलने जा रहे नक्षत्र, इन राशियों की बदलेगी किस्मत। (Image Source: Gemini AI)

Shani Transit Effects On Rashi: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्यायप्रिय और दंडाधिकारी माना गया है। मान्यता के अनुसार, शनिदेव हर जातक को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। साथ ही, शनिदेव को दुख, पीड़ा, रोग, विज्ञान और तकनीक का कारक ग्रह भी माना जाता है। जब भी शनि का राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो इसका सीधा प्रभाव हर जातक के जीवन पर पड़ता है।

कब होगा शनि परिवर्तन (When Will Saturn Change)

जानकारी के लिए आपको बता दें कि दशहरे के अगले दिन, यानी 3 अक्टूबर को शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा। दरअसल, शनि इस समय उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में स्थित हैं और 3 अक्टूबर को कर्मों के देवता गुरु के नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि अक्टूबर की शुरुआत में होने वाले शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को लाभ मिलने वाला है।

ये भी पढ़ें

Surya Gochar Effects On Rashi: सूर्य गोचर से इन राशियों के बुरे दिन शुरू, ज्योतिषी से जानिए उपाय
धर्म/ज्योतिष
Surya Gochar 2025 effects on zodiac signs, Sun transit September 2025 astrology, Sun transit negative impact on Rashi, Surya Gochar bad effects on zodiac signs,

मिथुन (Gemini)

शनि का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जा रहा है। ये परिवर्तन आपके करियर और व्यवसाय में उन्नति लेकर आ सकता है। इसके साथ ही लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन या कोई महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ सकता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कोई बड़ा निवेश करने मौका भी मिल सकता है।

मकर (Capricorn)

मकर राशि के जातकों को शनि की यह स्थिति धन लाभ करा सकती है। इसी के साथ आपको अचानक कोई लाभ, प्रॉपर्टी से फायदा या कहीं पुराने अटके हुए पैसे मिल सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है।

कुंभ (Aquarius)

शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। इस परिवर्तन से रुके हुए काम पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी हाथ आ सकती है। अगर इस राशि के जातक नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा समय है।

शनि नक्षत्र परिवर्तन समय (Saturn Nakshatra Change Time)

ज्योतिषियों के अनुसार, 3 अक्टूबर को शनि का नक्षत्र परिवर्तन रात 9 बजकर 49 मिनट पर होगा और शनि देवता पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 September 2025 : इन 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे
राशिफल
Aaj Ka Tarot Rashifal 19 September 2025

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2025 05:54 pm

Published on:

18 Sept 2025 05:23 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Nakshatra Parivartan 2025: शनि बदलने जा रहे नक्षत्र, 3 राशियों की किस्मत चमकने के संकेत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.