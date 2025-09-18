Shani Nakshatra Parivartan 2025: शनि बदलने जा रहे नक्षत्र, 3 राशियों की किस्मत चमकने के संकेत

Shani Transit Effects On Rashi: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्यायप्रिय और दंडाधिकारी माना गया है। मान्यता के अनुसार, शनिदेव हर जातक को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। साथ ही, शनिदेव को दुख, पीड़ा, रोग, विज्ञान और तकनीक का कारक ग्रह भी माना जाता है। जब भी शनि का राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो इसका सीधा प्रभाव हर जातक के जीवन पर पड़ता है।