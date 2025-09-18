Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 September 2025 : इन 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 September 2025 : 19 सितंबर 2025 का टैरो राशिफल: वृषभ के अधूरे काम होंगे पूरे, मिथुन को व्यापार लाभ, सिंह को सावधानी और मीन को विदेश-निवेश से फायदा।

भारत

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Sep 18, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 September 2025
Aaj Ka Tarot Rashifal 19 September 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 September 2025 : 19 सितंबर 2025 को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इस योग से वृषभ राशि वालों के अधूरे कार्य पूरे होंगे। मिथुन राशि वालों का मान-सम्मान बढ़ेगा, व्यापार में लाभ होगा। कर्क वालों को संतान पक्ष से सफलता मिलेगी। सिंह को संपत्ति मामलों में सावधानी बरतने की जरुरत है। कन्या को लव लाइफ में परेशानी। तुला राशि वालों को निवेश से लाभ। कुंभ वालों के परिवार में वृद्धि, सरकारी कार्य सफल। मीन राशि को विदेश-निवेश से लाभ मिलेगा। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल।

आज का टैरो राशिफल: लव, करियर और हेल्थ टिप्स

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज अपने घर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज अपनी माता की सेहत का अधिक ख्याल रखें। माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। परिवार में आपसी तालमेल एवं सौहार्द की कमी होगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए फिलहाल अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य अभी अधूरे रह सकते हैं। , उन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करें। गलत संगत से बचकर रहें वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते है।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रतिष्ठा में लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपके सामाजिक मान सम्मान की वृद्धि होगी। कार्य व व्यापार में लाभ के अवसर रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ व्यावसायिक योग्यताओं को निखारने का अवसर प्राप्त होगा।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज व्यावसायिक गतिविधियों में आज आप काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। आज संतान पक्ष के वैवाहिक प्रयासों को सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य के कारण कुछ चिंता रहेगी।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज निर्णय लेते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। आपका एक गलत निर्णय परेशानी में डाल सकता हैं, अतः सोच समझकर ही निर्णय लें। जायदाद के मामलों में कोई पेशेवर व्यक्ति परेशानियां दे सकता है, किन्तु बुद्धिमत्ता व सावधानी से आप बच सकते है।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों को आज किसी स्त्री के कारण मानसिक तनाव का शिकार होना पड़ सकता है। साथ ही लव लाइफ के लिए भी दिन तनावपूर्ण रहने वाला है। क्रोध से बचें, पक्षियों को दाना डालें।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों को आज पूंजी निवेश में लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। अत्यधिक परिश्रम व अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होगा। धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए कुछ अधिक प्रयास करने होंगे। उदर संक्रमण, पाचन संस्थान के रोग परेशान करेंगे।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज धनु राशि के जातकों को आज किसी पर भी अधिक भरोसा करने से बचने की जरूरत है। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अजनबी पर भरोसा न करें। इस समय जब आप अपने जीवन के संघर्ष के दौर से गुजर रहे होंगे तो अधिक परिश्रम करने से आपकी सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को आज प्रत्यक्ष रूप में शत्रुओं से परेशानी होगी, सोच समझकर कार्य की रूपरेखा तय करें। करीबी व्यक्ति के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होंगे।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज पारिवारिक वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही आज आपको सरकारी कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। हालांकि, आज आपको नई नई कठिनाइयों के कारण परेशानी हो सकती है।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को विदेश और निवेश दोनों ही संदर्भों में अचानक ही लाभ होगा। तमाम परेशानियों के बावजूद भी आपके मित्र आपका साथ देंगे। उदर विकार, कमर दर्द से प्रभावित रहेंगे।

