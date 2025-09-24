Surya Dev Nakshatra Change: नवरात्रि में सूर्य का स्थान परिवर्तन, इन राशियों पर 9 अक्टूबर तक रहने वाला है प्रभाव

Surya Dev Nakshatra Change: शारदीय नवरात्र का पावन पर्व इस समय पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना भी घटने वाली है, जिसका सीधा प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 2025 से सूर्यदेव हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 9 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। सूर्य की इस स्थिति परिवर्तन से लोगों के रिश्ते, करियर, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।