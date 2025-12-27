Saptahik Rashifal : अलविदा 2025, स्वागत 2026: लक्ष्मी-नारायण और बुधादित्य योग से खुलेगा खुशियों का द्वार

Saptahik Rashifal : नए साल के पहले हफ्ते में 4 बड़े राजयोग, चमकेगी इन राशियों की किस्मत (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Saptahik Rashifal 28 December 2025 To 3 January 2026 : नया साल, नई उम्मीदें: 2026 के पहले सप्ताह का ज्योतिषीय विश्लेषण जैसे ही साल 2025 विदा हो रहा है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल एक नए अध्याय की पटकथा लिख रही है। 28 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 का यह सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान धनु राशि में 'लक्ष्मी नारायण', 'मंगल आदित्य' और 'बुधादित्य' जैसे शक्तिशाली राजयोगों का संगम हो रहा है। भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, नए साल की यह दस्तक मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगी। जहां कुछ राशियों के लिए चतुर्ग्रही योग धन और पद की वर्षा करेगा, वहीं कुछ को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं, इस बदलाव के दौर में आपके सितारे क्या कहते हैं।
मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपनी टीम के सहयोग से किसी बड़े प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। सीनियर आपके कामकाज की प्रशंसा करेंगे। यदि आप रोजी-रोजगार की तलाश में हैं तो इस सप्ताह मनचाहा काम मिल सकता है।
यह सप्ताह साझेदारी में व्यवसाय करने वालों के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में खासा लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ जुड़कर काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि आप राजनीति या समाजसेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपकी लोकप्रियता और प्रभाव लोगों पर बढ़ेगा। सप्ताह के अंत तक उच्च पद की प्राप्ति के योग बनेंगे।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। मातृपक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने या फिर किसी धर्म स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा।
उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए लोगों से विनम्रता से पेश आना होगा। नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत से ही कामकाज की व्यस्तता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयोग नहीं प्राप्त हो पाएगा। इस दौरान अपको कार्यक्षेत्र में दूसरों पर भरोसा करने और दूसरों से उलझने से बचना होगा।
इस सप्ताह आपको अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत तिकड़म का सहारा लेना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में भूमि-भवन या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकते हैं। इस दौरान आपको ऐसे मामलों के विवाद सुलझाने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं।
इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई से उचट सकता है। उच्च शिक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयास में बाधा आ सकती है। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी मुद्दे को लेकर स्वजनों की आलोचना या विरोध को झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप निजी रिश्तों को लेकर काफी चिंतित रह सकते हैं।
वृषभ राशि के जातकों को प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक जीवन का सुखमय बनाए रखने के लिए लाइफ पार्टनर की फीलिंग्स की कद्र करें।
उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर-कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगें। इस सप्ताह आपका परिश्रम और प्रयास रंग लाएगा और असंभव कार्य भी आसानी से समय रहते पूरे हो जाएंगे।
सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं नये संबंधों को विस्तार देने वाली साबित होगी। यह समय परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान छात्रों को कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति में आ रही अड़चन दूर हो सकती है। यदि आप मार्केटिंग या फिर टारगेट ओरिएंटेड कोई कार्य करते हैं तो आप इस सप्ताह समय से पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई बड़ी कारोबारी डील होने की संभावना बनेगी।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग और सम्मान मिलेगा।
उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें।
कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही आपाधापी भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपके सिर पर अचानक से बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। निजी जीवन के अलावा कार्यक्षेत्र में कामकाज की अधिकता बनी रहेगी तथा सीनियर और जूनियर से अपेक्षाकृत कम सहयोग और समर्थन प्राप्त हो पाएगा।
कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना होगा। यदि आप नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं तो इस दौरान आपको दिल से बजाय दिमाग से फैसले लेने होंगे। प्रतिकूल समय में धैर्य से काम लें और अपनी वाणी और व्यवहार को किसी भी सूरत में बिगड़ने न दें। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो धन का हिसाब-किताब क्लीयर करके आगे बढ़ें तथा आंख मूंदकर किसी पर भरोसा करने की गलती न करें।
सप्ताह के उत्तरार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए थोड़ा कठिनाई लिए रह सकता है। इस दौरान कामकाज में किसी प्रकार की लापरवाही या गलती करने से बचें, अन्यथा अपने बॉस के गुस्से के शिकार हो सकते हैं। प्रेम संबंध में गलतफहमियां पनप सकती हैं। ऐसे में विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें।
उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।
सिंह राशि के जातकों पर इस सप्ताह किस्मत मेहरबान नजर आएगी। इस सप्ताह आप अपनी बुद्धि और विवेक से जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान खोजने मेें कामयाब हो जाएंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की प्रशंसा होगी। सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा।
कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पद और कद में वृद्धि से आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ होगा। दैनिक आय और मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। नई साझेदारी स्थापित करने की संभावना बनेगी। खास बात यह कि यह साझेदारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी।
सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत और खानपान का विशेष ख्याल रखना होगा। इस दौरान किसी पुरानी बीमारी के उभरने या फिर मौसमी बीमारी होने पर लापरवाही न करें। यदि बीते कुछ समय से आपका लव पार्टनर आपसे नाराज चल रहा था इस सप्ताह आपके बीच पैदा हुई गलतफहमी दूर हो जाएंगी। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह पिता की तरफ से विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा।
उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें।
कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। इस सप्ताह आप जिस काम में हाथ डालेंगे, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। यदि आप लंबे समय से बेहतर रोजी-रोजगार की तलाश कर रहे थे या फिर आप किसी बड़ी डील या कांट्रैक्ट के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपकी बात बन सकती है। आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने में कोई मित्र काफी मददगार साबित होगा। वहीं पहले से कार्यरत नौकरीपेशा लोगों की कार्यक्षेत्र में लोकप्रियता बढ़ेगी। सीनियर और जूनियर दोनों ही आपके कामकाज और बात व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे।
सप्ताह के मध्य में आप किसी घरेलू मसले का हल निकालने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय आपको अपने वरिष्ठ एवं शुभचिंतकों की सलाह का सम्मान करना होगा, अन्यथा बात बनने की बजाय बिगड़ सकती है।
सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय सदस्य के घर में आगमन से खुशियों का माहौल रहेगा। इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा।
उपाय: प्रतिदिन गणपति को दूर्वा चढ़ाकर पूजा करें।
