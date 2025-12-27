Saptahik Rashifal : अलविदा 2025, स्वागत 2026: लक्ष्मी-नारायण और बुधादित्य योग से खुलेगा खुशियों का द्वार

Saptahik Rashifal 28 December 2025 To 3 January 2026 : नया साल, नई उम्मीदें: 2026 के पहले सप्ताह का ज्योतिषीय विश्लेषण जैसे ही साल 2025 विदा हो रहा है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल एक नए अध्याय की पटकथा लिख रही है। 28 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 का यह सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान धनु राशि में 'लक्ष्मी नारायण', 'मंगल आदित्य' और 'बुधादित्य' जैसे शक्तिशाली राजयोगों का संगम हो रहा है। भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, नए साल की यह दस्तक मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगी। जहां कुछ राशियों के लिए चतुर्ग्रही योग धन और पद की वर्षा करेगा, वहीं कुछ को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं, इस बदलाव के दौर में आपके सितारे क्या कहते हैं।