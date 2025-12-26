Weekly Tarot Reading : दिसंबर की विदाई और 2026 का स्वागत, गजकेसरी योग चमकाएगा इन 5 राशियों का भाग्य

Saptahik Tarot rashifal 28 December 2025 To 3 January 2026 :(टैरो साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 ) : साल 2025 दिसंबर के अंतिम 3 दिन और नए साल 2026 के पहले सप्ताह के पहले 3 दिन बेहद खास है, जहां हम 2025 की विदाई कर रहे हैं और नई उम्मीदों के साथ 2026 का स्वागत कर रहे हैं। दिसंबर के अंतिम 3 दिन और जनवरी के शुरुआती 4 दिनों से मिलकर बनने वाला यह सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय धनु राशि में मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य की महायुति हो रही है, जिससे 'लक्ष्मी नारायण' और 'गजकेसरी' जैसे शुभ राजयोगों का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, ग्रहों की यह चाल कई राशियों के लिए बंद किस्मत के दरवाजे खोलने वाली है। आइए जानते हैं, टैरो कार्ड्स के माध्यम से कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए यह 'न्यू ईयर वीक' क्या खास लेकर आया है।