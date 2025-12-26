26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Weekly Tarot Reading : दिसंबर की विदाई और 2026 का स्वागत, गजकेसरी योग चमकाएगा इन 5 राशियों का भाग्य

Weekly Tarot Reading 28 December 2025 To 3 January 2026 : जानिए 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, गजकेसरी और लक्ष्मी नारायण योग के बीच मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे दिसंबर महीने के आखिरी 3 दिन और नए साल 3 दिन?

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 26, 2025

Weekly Tarot Reading

Weekly Tarot Reading 28 December 2025 To 3 January 2026 : टैरो साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Saptahik Tarot rashifal 28 December 2025 To 3 January 2026 :(टैरो साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 ) : साल 2025 दिसंबर के अंतिम 3 दिन और नए साल 2026 के पहले सप्ताह के पहले 3 दिन बेहद खास है, जहां हम 2025 की विदाई कर रहे हैं और नई उम्मीदों के साथ 2026 का स्वागत कर रहे हैं। दिसंबर के अंतिम 3 दिन और जनवरी के शुरुआती 4 दिनों से मिलकर बनने वाला यह सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय धनु राशि में मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य की महायुति हो रही है, जिससे 'लक्ष्मी नारायण' और 'गजकेसरी' जैसे शुभ राजयोगों का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, ग्रहों की यह चाल कई राशियों के लिए बंद किस्मत के दरवाजे खोलने वाली है। आइए जानते हैं, टैरो कार्ड्स के माध्यम से कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए यह 'न्यू ईयर वीक' क्या खास लेकर आया है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। आपका उत्साह चरम पर होगा, जिससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और लगातार मेहनत करते रहें। यही मेहनत आपको नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। आपके अंदर एक नया जोश और उमंग देखने को मिलेगा। इसका फायदा उठाएं और आगे बढ़ें।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस सप्ताह में वृषभ राशि के जातकों को अपने फैसलों और कामों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। सफलता के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और न्याय करें। आपके कर्मों के आधार पर ही परिणाम मिलेंगे। अगर कोई कानूनी या आर्थिक मामला चल रहा है, तो सही फैसला लेने का यह अच्छा समय है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाएं। झूठ और बेईमानी से दूर रहें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा। रिश्तों में प्यार और विश्वास बना रहेगा। यह समय रिश्तों को समझने और मजबूत करने का है। अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए अनुकूल है। आप अपने प्यार और समर्थन से किसी को प्रभावित कर सकते हैं। नौकरी और व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी। बच्चों की मदद करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ अनपेक्षित घटनाएं लेकर आ सकता है। आपको अपनी वर्तमान स्थिति पर दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ पुरानी आदतों और तरीकों को बदलने का समय आ गया है। कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करें, इससे आपको सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा। करियर में भी स्थिति अनुकूल बनी रहेगी।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहें। आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इस हफ्ते आपको किसी पारिवारिक काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्म-चिंतन और आत्म-बोध का समय है। भाई-बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। अपने अंदर की शांति और गहराई को खोजें। मन की चंचलता को नियंत्रित करें। अगर किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, तो खुद से सवाल करें और कुछ समय अकेले बैठकर सोचें। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। कला के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें

Dhanvarsha Yoga 2025 : साल खत्म होने से पहले खुलेगी किस्मत, धनवर्षा योग बदलेगा इन राशियों का भाग्य
धर्म/ज्योतिष
Dhanvarsha Yoga 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल

tarot card rashifal

Updated on:

26 Dec 2025 05:59 pm

Published on:

26 Dec 2025 05:58 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Tarot Reading : दिसंबर की विदाई और 2026 का स्वागत, गजकेसरी योग चमकाएगा इन 5 राशियों का भाग्य

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Tarot Rashifal 27 December 2025 : किस्मत के पत्तों में क्या है खास? शनि देव को समर्पित शनिवार का संपूर्ण टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 27 December 2025 :
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 December : शनि देव की कृपा से 27 दिसंबर को इन 6 राशियों को मिलेगा जबरदस्त आर्थिक लाभ

Aaj Ka Rashifal 27 December
राशिफल

Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इस मूलांक के जातक, पैसों से होता है प्यार

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Gemstone: बिजनेस में नहीं मिल रही सफलता तो धारण करें ये खास रत्न, झट से मिलने लगेगा लाभ!

Gemstone
धर्म/ज्योतिष

Relationship Horoscope 2026: कैसा रहेगा तुला, वृश्चिक और धनु राशि के रिश्तों का भविष्य

love life horoscope 2026 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.