New Year Good Signs 2026: ये शुभ संकेत दिखें तो समझ लें बढ़िया जाएगा नया साल

नए साल की शुरुआत केवल तारीख बदलने का नाम नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय के संकेत भी अपने साथ लेकर आती है। जिस तरह यात्रा से पहले मिलने वाले शुभ संकेत यात्रा के सफल होने का इशारा देते हैं, उसी तरह नए साल के शुरुआती दिनों में दिखाई देने वाले कुछ संकेत यह बताते हैं कि आपका साल तरक्की, सुख और समृद्धि से भरा रहने वाला है। ज्योतिष और परंपराओं के अनुसार, 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच अगर ये संकेत दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि नया साल आपके लिए “बल्ले-बल्ले” करने वाला है।