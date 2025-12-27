New Year Good Signs 2026: ये शुभ संकेत दिखें तो समझ लें बढ़िया जाएगा नया साल

New Year Good Signs 2026 (pc: gemini generated)
नए साल की शुरुआत केवल तारीख बदलने का नाम नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय के संकेत भी अपने साथ लेकर आती है। जिस तरह यात्रा से पहले मिलने वाले शुभ संकेत यात्रा के सफल होने का इशारा देते हैं, उसी तरह नए साल के शुरुआती दिनों में दिखाई देने वाले कुछ संकेत यह बताते हैं कि आपका साल तरक्की, सुख और समृद्धि से भरा रहने वाला है। ज्योतिष और परंपराओं के अनुसार, 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच अगर ये संकेत दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि नया साल आपके लिए “बल्ले-बल्ले” करने वाला है।
अगर नए साल की शुरुआत में घर से निकलते समय आपको गाय और बछड़ा साथ में दिखाई दें, तो यह बेहद शुभ माना जाता है। यह संकेत बताता है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी और पूरे साल भाग्य आपका साथ देगा।
नए साल के पहले दिनों में सुबह-सुबह शंखनाद, मंत्र जाप या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो इसे ईश्वरीय कृपा का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में जीवन में सुख, शांति और मान-सम्मान बढ़ेगा।
अगर नए साल की शुरुआत में आपके घर के आसपास पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे या घर के छज्जे/आंगन में पक्षी घोंसला बना लें, तो यह बहुत शुभ संकेत है। इसे घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली आने का संकेत माना जाता है। ऐसे घोंसलों को हटाना नहीं चाहिए।
नए साल के शुरुआती दिनों में अगर आपको तरक्की, धन, सम्मान या सफलता से जुड़े सपने आते हैं, तो यह आने वाले साल में शुभ परिणाम मिलने का संकेत देता है। ऐसे सपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
नए साल की शुरुआत में अगर आपको पूजा-पाठ, हवन या किसी धार्मिक आयोजन का निमंत्रण मिले, तो अवश्य शामिल हों। साथ ही, पास के तीर्थ स्थल के दर्शन या गंगा स्नान को बहुत शुभ माना गया है। इससे जीवन में पॉजिटिविटी और नई ऊर्जा आती है।
नए साल में यह संकल्प लें कि आप नकारात्मक लोगों, गलत संगति और गलत आदतों से दूरी बनाएंगे। सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और धार्मिक कार्यों में भागीदारी ही असली तरक्की की कुंजी है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग