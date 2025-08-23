Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर बनेगा 3 राजयोग, इन राशियों को मिलेगा बप्पा का खास वरदान

Ganesh Chaturthi 2025: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन तीन शुभ राजयोगों का संयोग बन रहा है। यह दुर्लभ योग कुछ राशियों के लिए बेहद फलदायक सिद्ध हो सकता है। ये राजयोग खुशियों, सफलता और समृद्धि के नए द्वार खोल सकते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है, और ऐसे में उनके आशीर्वाद से इन विशेष राशियों को लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। आइए जानें, कौन सी हैं वे राशियां जिन्हें बप्पा का खास वरदान मिल सकता है।