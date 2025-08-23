Patrika LogoSwitch to English

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर बनेगा 3 राजयोग, इन राशियों को मिलेगा बप्पा का खास वरदान

Ganesh Chaturthi 2025:भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन तीन शुभ राजयोगों का संयोग बन रहा है। यह दुर्लभ योग कुछ राशियों के लिए बेहद फलदायक सिद्ध हो सकता है।

Aug 23, 2025

Ganesh Chaturthi 2025 lucky zodiac signs

Ganesh Chaturthi 2025: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन तीन शुभ राजयोगों का संयोग बन रहा है। यह दुर्लभ योग कुछ राशियों के लिए बेहद फलदायक सिद्ध हो सकता है। ये राजयोग खुशियों, सफलता और समृद्धि के नए द्वार खोल सकते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है, और ऐसे में उनके आशीर्वाद से इन विशेष राशियों को लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। आइए जानें, कौन सी हैं वे राशियां जिन्हें बप्पा का खास वरदान मिल सकता है।

क्यों है गणेश चतुर्थी इस बार खास?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस बार की गणेश चतुर्थी पर कई अद्भुत संयोग एक साथ बन रहे हैं। इस दिन प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और इंद्र-ब्रह्म योग का निर्माण होगा। इसके अलावा बुध और शुक्र के एक साथ कर्क राशि में होने से लक्ष्मी-नारायण योग भी बन रहा है। साथ ही बुधवार का दिन होने से यह महासंयोग और भी अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। यह विशेष संयोग कुछ राशियों के लिए अपार सौभाग्य लेकर आ रहा है।

इन राशियों को मिलेगा गणपति का वरदान

तुला राशि

गणेश जी की कृपा से तुला राशि के जातकों के लिए यह पर्व समृद्धि लेकर आ रहा है। इस दौरान आपको व्यापार में मनचाहा लाभ मिल सकता है। किसी रुके हुए काम की राह खुल जाएगी। नई नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में सहयोग और वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद मिलेगा। भूमि, भवन या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और नौकरीपेशा लोगों को सम्मान प्राप्त होगा।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय नई शुरुआत का है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा और व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। छात्रों और संतान से जुड़ी चिंताओं का समाधान होगा। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा की दिशा में शुभ समाचार मिल सकता है। घरेलू जीवन में धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा। रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम की मिठास बनी रहेगी।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह गणेश चतुर्थी करियर में नई राहें खोलने वाली है। नौकरी बदलने या प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और नए स्रोतों से आय बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ किसी यात्रा या तीर्थ पर जाने का योग भी बन रहा है। पढ़ाई से जुड़े जातकों को इच्छित कॉलेज या संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। शुभचिंतकों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाए

गणेश चतुर्थी 2025 | Ganesh Chaturthi 2025

राशिफल

23 Aug 2025 02:41 pm

