Pitru Paksha 2025: ग्रहों की चाल और पितृ तिथि का अद्भुत संयोग, जानिए 15 सितंबर की खास बातें

Pitru Paksha 2025: 15 सितंबर 2025 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास होने वाला है। इस दिन एक ओर पितृ पक्ष का नवमी श्राद्ध मनाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर दो ऐसे योग बन रहे हैं जो श्राद्ध पक्ष को और भी विशेष बनाएंगे। 15 सितंबर को बुध और शुक्र की चाल बदलने वाली है, यानी महत्वपूर्ण ग्रह अपनी-अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन एक ही साथ धरती पर आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दोनों तरह का विशेष संयोग बनने जा रहा है। ऐसे में जानते हैं क्यों यह दिन कहलाएगा खास और किन-किन राशियों को मिलेगा इन अद्भुत ग्रह चालों का शुभ फल।