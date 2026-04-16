Shukrawar Ke Upay: क्या सच में शुक्रवार को खट्टी चीजें खाने से आती है कंगाली? जानें क्यों रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

शुक्रवार के नियम|Freepik
Shukrawar Ke Upay: ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार को मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है, जो सुख-समृद्धि और वैभव की देवी हैं। इस दिन खान-पान से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना शुभ माना जाता है। खासतौर पर खट्टी चीजों के सेवन को लेकर मान्यता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। हालांकि यह पूरी तरह आस्था और परंपराओं पर आधारित है, लेकिन लोग इसे आज भी मानते हैं। साथ ही जानिए शुक्रवार को और किन चीजों को करना मना होता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुक्रवार को खट्टी चीजें जैसे नींबू, इमली या अचार खाने से बचना चाहिए। इसका संबंध संतोषी माता के व्रत से भी जोड़ा जाता है, जिसमें खट्टा पूरी तरह वर्जित होता है। मान्यता है कि खट्टा खाने से देवी नाराज हो सकती हैं, जिससे घर की सुख-समृद्धि प्रभावित होती है। हालांकि यह अधिक आस्था पर आधारित है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, जो भौतिक सुख, वैभव और रिश्तों का कारक माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार खट्टा भोजन शुक्र के प्रभाव को कमजोर कर सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। हालांकि यह पूरी तरह आस्था और विश्वास का विषय है।
शुक्रवार को तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस दिन सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
इस दिन सफेद चीजों का सेवन और दान करना शुभ माना जाता है। जैसे दूध, चावल, दही और मिठाई। मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना भी विशेष फलदायी माना जाता है। इससे घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
खट्टी चीजें खाने से कंगाली आना कोई सिद्ध तथ्य नहीं है, बल्कि यह धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का हिस्सा है। अगर आप इन नियमों का पालन श्रद्धा से करते हैं, तो यह मानसिक शांति और सकारात्मक सोच जरूर दे सकता है, जो किसी भी समृद्ध जीवन की असली नींव है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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