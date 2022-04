आसमान में देखने को मिलेगा अद्भुत नजारा, 4 ग्रह एक कतार में आएंगे नजर, 4 राशियों के लिए 'गोल्डन समय'

Super rare planetary alignment from April 17: 17 अप्रैल से आसमान में एक खूबसूरत और अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। इस दौरान सौरमंडल के 4 सबसे प्रमुख ग्रह बृहस्पति, शुक्र, मंगल और शनि एक सीधी कतार में नजर आना शुरू होंगे।

Saturn, Mars, Venus and Jupiter to line up in a rare celestial spectacle From 17 April 2022: साल 2022 का अप्रैल महीना कई मायनों में खास साबित हुआ है। इस महीने सभी नौ ग्रहों के राशि परिवर्तन के अलावा, ग्रहण और आसमान में अद्भुत खगोलीय घटना भी देखने को मिलेगी। जिन लोगों की ग्रहों और सितारों में खास दिलचस्पी है उन्हें 17 अप्रैल से आसमान में एक खूबसूरत और अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। इस दौरान सौरमंडल के 4 सबसे प्रमुख ग्रह बृहस्पति, शुक्र, मंगल और शनि एक सीधी कतार में नजर आना शुरू होंगे। इस खगोलीय घटना का 4 राशि वालों को जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा।