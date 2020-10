Surya Rashi Parivartan 2020: तुला में सूर्य वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्‍या, धनु व मकर राशि में दिखाएंगे कमाल, जानें आप पर इसका असर

: सूर्य का तुला में परिवर्तन कब है (When does the sun change to Libra in 2020)

: सूर्य तुला में कब तक रहेंगे (How long will the sun be in Libra)

: सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा (What will be the effect on all the 12 zodiac signs?)

: सूर्य के परिवर्तन से समस्या पैदा होने पर कौन से उपाय कारगर रहेंगे (What measures will work if the sun changes due to problems )

: सूर्य के परिवर्तन से किन राशियों को फायदा होगा (Which zodiac signs will benefit from the change of sun)