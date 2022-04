मीन राशि में देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र की युति इन 4 राशियों के जीवन में दिखाएगी कमाल

Guru And Shukra Yuti In Meen Rashi: गुरु ने 13 अप्रैल से मीन राशि में अपना गोचर शुरू कर दिया है तो शुक्र 27 अप्रैल को इस राशि में प्रवेश कर जायेंगे। जानिए इन दोनों ग्रहों की युति किन राशि वालों के जीवन में दिखाएगी कमाल।

Guru And Shukra Together In Pisces: जिस तरह से ग्रहों का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी तरह से ग्रहों की युति का भी विशेष महत्व होता है। अब सवाल आता है कि आखिर ग्रहों की युति है क्या? जब दो या दो से अधिक ग्रह किसी राशि में एक साथ होते हैं तो इस स्थिति को ही ग्रहों की युति का नाम दिया जाता है। अप्रैल के महीने में दो बड़े ग्रहों शुक्र और बृहस्पति की युति होने जा रही है। गुरु ने 13 अप्रैल से मीन राशि में अपना गोचर शुरू कर दिया है तो शुक्र 27 अप्रैल को इस राशि में प्रवेश कर जायेंगे। जानिए देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र की युति किन राशि वालों के जीवन में दिखाएगी कमाल।