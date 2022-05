इन मंदिरों में लगता है बड़ी विचित्र चीजों का भोग, कहीं चॉकलेट तो कहीं चढ़ाए जाते हैं नूडल्स

नई दिल्ली Updated: May 16, 2022 12:43:38 pm

मंदिरों में लोगों की आस्था प्राचीन समय से ही रही है। लोग अपने देवीदेवताओं की पूजा-पाठ करने और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करने हेतु मंदिरों में जाते हैं। साथ ही मंदिरों में भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। आमतौर पर आपने प्रसाद के रूप में लड्डू, हलवा, पूरी, चने, फल आदि के बारे में सुना होगा लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां का प्रसाद बड़ा ही विचित्र है और साथ ही इसके पीछे की मान्यता भी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो मंदिर जहां का भोग सबसे अलग होता है...





इन मंदिरों में लगता है बड़ी विचित्र चीजों का भोग, कहीं चॉकलेट तो कहीं चढ़ाए जाते हैं नूडल्स

1. खबीस बाबा मंदिर

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित खबीस बाबा मंदिर में शराब का भोग लगाया जाता है और यही शराब प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटी जाती है। वहीं इस विचित्र बात यह है कि मंदिर परिसर में मौजूद बंदर भी इस शराब के प्रसाद का स्वाद लेते हैं। वहां की मान्यता के अनुसार खबीस बाबा भैरव बाबा का ही एक रूप हैं और वहां के लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहां शराब चढ़ते हैं।



2. श्री सुब्रमण्य मंदिर

आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल के इस मंदिर में भी भगवान को बड़ा अलग भोग लगता है। यहां श्री सुब्रमण्य मंदिर में भगवान को चॉकलेट का भोग लगाया जाता है। इस प्रसाद के पीछे भी एक कहानी प्रचलित है कि एक बार एक बालक ने मंदिर में चॉकलेट चढ़ाई और फिर वह बालक कहां गया यह आज तक किसी को नहीं पता चला। तब से यह प्रथा भक्तों के बीच प्रचलित हो गई और सभी भगवान मुरुगन को मंच चॉकलेट का भोग लगाने लगे।



3. मुथप्पन मंदिर

केरल के कन्नूर में स्थित यह मंदिर वहां के लोगों का आस्था का प्रतीक है। यहां मंदिर में देवता को भोग के रूप में मछली, शराब और ताड़ी चढ़ती है। फिर पूजा के बाद यही भोग भक्तों में बंटता है।



4. चाइनीज काली मंदिर

कलकत्ता के चाइनाटाउन में स्थित यह मंदिर भारतीय और चाइनीज परंपरा का मिश्रित रूप है। यहां इस मंदिर में देवी को चाइनीज नूडल्स, चावल, चॉप सूप और सब्जी के व्यंजन आदि का भोग लगता है। इस मंदिर में दूर-दूर से लोग दर्शन को आते हैं।



(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सूचनाएं सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। patrika.com इनकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह ले लें।)



