Amarnath Yatra 2021: 14 अप्रैल से होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे कराएं पंजीकरण

अमरनाथ को भगवान शिव के धाम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आज 13 मार्च 2021 को अमरनाथ यात्रा 2021 की तारीखों की घोषणा कर दी गई है।

दरअसल हिन्दुओं का एक प्रमुख तीर्थस्थल अमरनाथ जम्मू काश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तर-पूर्व में 135 किलोमीटर दूर और समुद्रतल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई (भीतर की ओर गहराई) 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है।

गुफा 11 मीटर ऊंची है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था।

ऐसे में हर साल यहां दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसी श्रेणी में 2021 में अमरनाथ यात्रा तारीखें आज शनिवार को घोषित कर दी गई। इसके तहत साल 2021 में 28 जून से 22 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी।

ये फैसला अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की मीटिंग में लिया गया है। इस बार अमरनाथ यात्रा 56 दिन तक चलेगी। वहीं श्रद्धालु 14 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक हुई।

इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि श्री अमरनाथ यात्रा 2021 की अवधि और शुरू होने की तारीख की घोषणा महाशिवरात्रि पर्व से पहले की जा सकती है। कारण ये था कि जनवरी 2021 से ही श्राइन बोर्ड की बैठकों का दौर चल रहा था।

Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha chairs a meeting of the Shri Amarnath Ji Shrine Board.



The Amarnath Yatra will start from June 28. pic.twitter.com/FCmBrBf5sR