पांडुपोल हनुमान मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु

पांडुपोल मंदिर का इतिहास पांडवों के अज्ञातवास काल से जुड़ा है। माना जाता है कि यहाँ भीम का अहंकार चूर करने के लिए हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप धारण कर अपनी पूंछ रास्ते में फैला दी थी। यहाँ हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन का विशेष महत्व है, यही कारण है कि साल दर साल यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को मंदिर और सरिस्का की पहाड़ियों में "जय श्री राम" और "बजरंग बली की जय" के जयकारे गूँजते रहे।