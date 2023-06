19 साल बाद चातुर्मास में ऐसा विशेष संयोग, पूजा-अर्चना से प्राप्त होगी शिव संग श्रीहरि की कृपा

इस साल चातुर्मास पर विशेष संयोग बन रहा है। 19 साल बाद चातुर्मास में ऐसा संयोग बन रहा है, जिससे भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी।

chaturmas start date 2023 After 19 years special coincidence in Chaturmas Lord Shiva grace along with Lord Shiva obtained by worshiping