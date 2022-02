Dreams: धन-दौलत बढ़ने का संकेत देते हैं ऐसे सपने, क्या आपको भी आते हैं?

Dreams: अगर कोई व्यक्ति सपने में मछली देख ले तो ये काफी शुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि सपने में मछली को देखना यानि आपके जीवन में पैसा दस्तक देने वाला है। यही नहीं सपने में बहुत सारी रंग-बिरंगी मछलियाँ देखना भी सुख-संपत्ति का संकेत होता है।

Dreams Interpretation: These Dreams Indicates Your Income May Increase