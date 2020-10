सप्ताह के अलग अलग दिवसों की तरह ही हर ग्रह के हैं अलग देव, जानें कैसे करें प्रसन्न

सोमवार के कारक देव कौन हैं Who is the god of monday...

मंगलवार के कारक देव कौन हैं Who is the god of tuesday...

बुधवार के कारक देव कौन हैं Who is the god of wednesday...

बृहस्पतिवार के कारक देव कौन हैं Who is the god of thursday...

शुक्रवार के कारक देव कौन हैं Who is the god of friday...

शनिवार के कारक देव कौन हैं Who is the god of saturday...

रविवार के कारक देव कौन हैं Who is the god of sunday...

इनसे मनचाहे फल की प्राप्ति संभव It is possible to get the desired any thing...