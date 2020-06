मां लक्ष्मी का एक मंत्र जो देता है संपत्ति व सम्रद्धि

सनातन धर्म में देवी मां लक्ष्मी को प्रमुख देवियों में माना गया है, वे मुख्य रूप से धन की देवी मानी जाती है। वहीं आज के दौर में धन की महत्ता देखते हुए हर कोई मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है।

पंडित सुनील शर्मा के अनुसार वैसे को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई तरीके हैं, लेकिन सप्ताह के एक निश्चित दिन इन्हें एक खास तरीके से जल्द प्रसन्न कर मनचाहा आशीर्वाद पाया जा सकता है। जिसके लिए एक खास मंत्र भी है, जो देवी मां लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न करता है।

पंडित शर्मा का कहना है कि हिंदू धर्म में मां लक्ष्‍मी (Maa Lakshmi) के विभिन्‍न स्‍वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। इन्हीं रुपों में एक मां वैभव लक्ष्मी (Maa Vaibhav Lakshmi) की शुक्रवार (Friday) को पूजा की जाती है।

माना जाता है कि पूरे मन से मां वैभवलक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक (Economy) परेशानियां दूर होती हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही घर में सुख शांति भी रहती है। पं. शर्मा के अनुसार शुक्रवार को मां वैभव लक्ष्‍मी को प्रसन्न करने की कुछ खास विधि है, जिसके अनुसार पूजा कैसे करें और व्रत का पालन कैसे करें, इसका ज्ञान होना अतिआवश्यक है।

ये सभी परेशानियां भी दूर करती हैं देवी माता...

अगर लंबे समय से कई कोशिशों के बाद भी आपका कोई सोचा हुआ काम नहीं बन पा रहा है या फिर धन के मामले में लगातार हानि हो रही है तो मां वैभव लक्ष्मी Maa Vaibhav Lakshmi की पूजा जरूर करें।

इसके अलावा यदि कोर्ट कचहरी के मामले से आप नहीं निकल पा रहे हैं या फिर विद्यार्थियों को सफलता नहीं मिल पा रही है तो माना जाता है कि शुक्रवार को वैभव लक्ष्‍मी का व्रत करने से उन्‍हें सफलता प्राप्‍त होती है। इसके अलावा भी वैभव लक्ष्‍मी की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी होती है।

मां वैभव लक्ष्मी की पूजा विधि

मां वैभव लक्ष्मी Maa Vaibhav Lakshmi को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को सुबह स्‍नान के बाद महिलाएं शुद्ध होकर साफ वस्‍त्र धारण करें। सुबह ही घर के मंदिर की साफ-सफाई करें और मां लक्ष्‍मी का ध्‍यान करके सारा दिन व्रत रखने का संकल्‍प लें। इस पूरे दिन आप फलाहार करके यह व्रत रख सकते हैं, चाहें तो शाम को व्रत पूर्ण होने के बाद अन्‍न ग्रहण कर सकते हैं।

शुक्रवार को पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को फिर से स्‍नान करें। पूजन करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर वैभव लक्ष्‍मी की तस्‍वीर या मूर्ति स्‍थापित करें और श्रीयंत्र को तस्‍वीर के पीछे या बगल में रखें।