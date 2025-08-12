रीवा में कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह आंदोलन, नेता प्रतिपक्ष बोलें- वोट चोरी का होगा खुलासा

उमंग सिंघार ने आगे कहा कि, मेडिकल नशे में रीवा सबसे आगे है। वह अपना शहर भी नहीं संभाल पा रहे हैं। इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि रीवा में लंबे समय से नशे का जो दाग लगा है उसे उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला नहीं हटा पा रहे हैं। अफसरों के बारे में कहा कि वह नेताओं का मोहरा बनकर काम कर रहे हैं, सरकार यदि कार्रवाई नहीं करेगी तो उनके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे। रीवा में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रदेश के कई हिस्सों से दर्जन भर से अधिक संख्या में विधायक पहुंचे।