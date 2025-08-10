ये क्या… सीएम मोहन के गृह नगर उज्जैन से 74 हजार युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता

MP News: मध्यप्रदेश में युवा कांग्रेस को सशक्त बनाने चुनाव प्रक्रिया जारी है। अभियान चलाकर युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा रही है। शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 15 लाख युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। खास यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंडवाड़ा से महज 3,287 युवाओं ने सदस्यता ली। सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) के गृह नगर उज्जैन से सबसे ज्यादा 74 हजार युवाओं ने युवा कांग्रेस जॉइन की।