10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

ये क्या… सीएम मोहन के गृह नगर उज्जैन से 74 हजार युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता

MP News: मध्यप्रदेश में युवा कांग्रेस को सशक्त बनाने चुनाव प्रक्रिया जारी है। अभियान चलाकर युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा रही है। शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 15 लाख युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 10, 2025

CM Mohan Yadav
Ujjain 74 thousand youths took membership of Congress (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

MP News: मध्यप्रदेश में युवा कांग्रेस को सशक्त बनाने चुनाव प्रक्रिया जारी है। अभियान चलाकर युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा रही है। शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 15 लाख युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। खास यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंडवाड़ा से महज 3,287 युवाओं ने सदस्यता ली। सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) के गृह नगर उज्जैन से सबसे ज्यादा 74 हजार युवाओं ने युवा कांग्रेस जॉइन की।

सबसे कम 574 सदस्य(Congress) हरदा जिले से बने। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के गृह जिले धार से 55 हजार युवा शामिल हुए। भोपाल शहर में 53 हजार और भोपाल ग्रामीण में 11 हजार युवाओं ने सदस्यता ली। मध्यप्रदेश कांग्रेस(Congress) के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में एक सदस्य को छह उम्मीदवारों को वोट देना था। इनमें प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष, महासचिव, जिला अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय का हाथ थामकर कहा ‘सॉरी’, सियासी अटकलें तेज
भोपाल
Digvijaya Singh, Jyotiraditya Scindia

चयन इंटरव्यू से

विवेक त्रिपाठी ने बताया कि यूथ कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया के तहत स्क्रूटनी पूरी होने के बाद प्रदेश और जिला स्तर की कार्यकारिणी के परिणाम जारी किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष का चयन इंटरव्यू के जरिए होगा। पहले दिन सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले शीर्ष प्रत्याशियों को आमंत्रित किया जाएगा। सितंबर तक मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस(Congress) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी जाएगी।

संगठनात्मक प्रमुख जिलों में सदस्यता

  • उज्जैन: 74,000
  • सतना: 58,300
  • इंदौर ग्रामीण: 57,867
  • रीवा: 55,429
  • धार: 55,000
  • राजगढ़: 43,837
  • सिवनी: 41,241
  • देवास: 35,354
  • सागर: 28,076
  • रतलाम: 26,322
  • सीहोर: 25,324
  • दतिया: 22,474
  • इंदौर शहरी: 19,874
  • रायसेन: 13,462
  • दमोह: 11,760
  • डिंडोरी: 6,010
  • छिंदवाड़ा: 3,287

ये भी पढ़ें

बड़ा प्रोजेक्ट… बनेगी रेल कोच फैक्ट्री, राजनाथ सिंह करेंगे भूमिपूजन
रायसेन
MP Rail Coach Manufacturing, Brahma Project Raisen

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 12:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ये क्या… सीएम मोहन के गृह नगर उज्जैन से 74 हजार युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.