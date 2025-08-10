10 अगस्त 2025,

रायसेन

बड़ा प्रोजेक्ट… बनेगी रेल कोच फैक्ट्री, राजनाथ सिंह करेंगे भूमिपूजन

MP News: रायसेन के उमरिया में रेल कोच इकाई का रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भूमिपूजन करेंगे। औबेदुल्लागंज के दशहरा मैदान में होने वाले कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह भी रहेंगे।

रायसेन

Avantika Pandey

Aug 10, 2025

MP Rail Coach Manufacturing, Brahma Project Raisen
MP Rail Coach Manufacturing, Brahma Project Raisen (फोटो सोर्स : @rajnathsingh)

MP News: रायसेन के उमरिया में रेल कोच इकाई का रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भूमिपूजन करेंगे। औबेदुल्लागंज के दशहरा मैदान में होने वाले कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह भी रहेंगे। इस अवसर पर कोच बनाने वाली बीईएमएल (भारत अर्थ मूवर्स लि.) परियोजना केंद्रित लघु फिल्म, प्लांट का 3 डी-वॉक थ्रू दिखाएगी। प्लांट में 125 से 200 कोच हर साल बनेंगे। पांच साल में क्षमता 1100 कोच की जाएगी। रक्षा उत्पाद सचिव संजीव कुमार, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार, भारत अर्थ मूवर्स परियोजना के अध्यक्ष शांतनु राय भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

पूरे प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार: सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर गुरुवार को समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में कहा कि यह कारखाना(Rail Coach factory Raisen) भोपाल ही नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के लिए रोजगार की सौगात लेकर आ रहा है। 1500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। आर्थिक गतिविधियां गति पकड़ेंगी। उन्होंने कहा, प्रदेश देश के मध्य में है। यहां से हर कोने में आसानी से कोई भी सामग्री भेजी जा सकती है। लगभग चारों कोने तक पहुंचना आसान है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से बेहतर हो चुका है। तीसरी रेल लाइन का काम तेजी से चल रही है।

यह भी खास...

● उमरिया में 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 1800 करोड़ से ब्रह्मा परियोजना शुरू होगी।

● भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा आदि जिलों के साथ मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र को लाभ।

● 5000 से अधिक लोगों को रोजगार ‘ब्राह्मा’ संयंत्र मेक इन इंडिया पर काम करेगा।

● संयंत्र में जीरो लिक्विड वेस्ट प्रणाली, सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग।

● हरित फैक्ट्री मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा।

