बड़ा प्रोजेक्ट… बनेगी रेल कोच फैक्ट्री, राजनाथ सिंह करेंगे भूमिपूजन

MP News: रायसेन के उमरिया में रेल कोच इकाई का रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भूमिपूजन करेंगे। औबेदुल्लागंज के दशहरा मैदान में होने वाले कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह भी रहेंगे। इस अवसर पर कोच बनाने वाली बीईएमएल (भारत अर्थ मूवर्स लि.) परियोजना केंद्रित लघु फिल्म, प्लांट का 3 डी-वॉक थ्रू दिखाएगी। प्लांट में 125 से 200 कोच हर साल बनेंगे। पांच साल में क्षमता 1100 कोच की जाएगी। रक्षा उत्पाद सचिव संजीव कुमार, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार, भारत अर्थ मूवर्स परियोजना के अध्यक्ष शांतनु राय भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।