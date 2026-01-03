3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के बड़े अस्पताल में मरीज को दी ‘फंगस’ लगी दवा, मचा हड़कंप

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित सरकारी अस्पताल में फंगस लगी दवा देने का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 03, 2026

bhopal news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश में लोग अभी सतना एचआईवी कांड और कोल्ड्रिफ सिरप कांड भूले ही नहीं थे कि राजधानी भोपाल से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आ गया। जेपी अस्पताल में एक मरीज को फफूंद (Fungus) लगी दवा दे दी गई। जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि, सीएमएचओ ने मामले में उचित कार्रवाई करने की बात कही है।

दरअसल, शुक्रवार की शाम ओपीडी में एक मरीज हड्‌डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने पहुंच था। उसने पैर में फ्रैक्चर की आशंका जताई थी। जिसके बाद डॉक्टर ने दर्द की दवा दी और एक्सरे कराने के लिए लिखा। इसके बाद मरीज अस्पताल परिसर में ही बने मेडिकल स्टोर में दवा लेने पहुंचा। वहां मौजूद स्टाफ ने उसे फफूंद लगी दवा थमा दी गई।

मरीज ने सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा को ऑनलाइन शिकायत भेजी है। जिसमें उसने लिखा कि मैं जब घर पहुंचा तो ध्यान से दवा को देखा तो पाया कि पर फफूंद लगा हुआ था। जो कि स्पष्ट रूप से दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। यदि मैं जल्दबाजी में या अनजाने में दवा का सेवन कर लेता, तो मेरी सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता था। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी किसकी होगी?

पीड़ित मरीज सतीश सेन ने यह भी बताया कि घटना शुक्रवार शाम 5 बजे की है। उनके पैर में चोट लगने के बाद वह इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। अस्थि विभाग में पहुंचे तो मौके पर कोई वरिष्ठ डॉक्टर नहीं मिले। पहले काफी देर तक इंतजार किया। उसके बाद इंटर्न डॉक्टरों से दिखाया। जिसके बाद उन्होंने दर्द की दवा लिखी।

इधर, सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा। उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Jan 2026 06:30 pm

Published on:

03 Jan 2026 06:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के बड़े अस्पताल में मरीज को दी ‘फंगस’ लगी दवा, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के किसानों को विदेशों की सैर कराएगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav's announcement to send MP farmers on foreign trips
भोपाल

एमपी में कड़ाके की ‘ठंड’ के बीच होगी ‘बारिश’: छाएगा घना कोहरा, कई ट्रेनें 7 घंटे लेट

mp weather
भोपाल

11 घंटों का सफर महज 6 घंटों में पूरा कर देगा तीन राज्यों को जोड़नेवाला यह एक्सप्रेस वे

अटल प्रोग्रेस वे की फिर शुरु हुई प्रक्रिया
भोपाल

‘किसी मां ने दूध में मिलाकर पिलाया पानी, किसी ने दी सिरप…’ फिर बिलख-बिलख कर रोईं

Patrika Special News

पिछड़ों के मुद्दे पर यूपी के सांसद का सनसनीखेज खुलासा

Chandrashekhar Azad said that a conspiracy is being hatched to remove CM Mohan Yadav
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.