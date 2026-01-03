एमपी के बड़े अस्पताल में मरीज को दी ‘फंगस’ लगी दवा, मचा हड़कंप

MP News: मध्यप्रदेश में लोग अभी सतना एचआईवी कांड और कोल्ड्रिफ सिरप कांड भूले ही नहीं थे कि राजधानी भोपाल से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आ गया। जेपी अस्पताल में एक मरीज को फफूंद (Fungus) लगी दवा दे दी गई। जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि, सीएमएचओ ने मामले में उचित कार्रवाई करने की बात कही है।



दरअसल, शुक्रवार की शाम ओपीडी में एक मरीज हड्‌डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने पहुंच था। उसने पैर में फ्रैक्चर की आशंका जताई थी। जिसके बाद डॉक्टर ने दर्द की दवा दी और एक्सरे कराने के लिए लिखा। इसके बाद मरीज अस्पताल परिसर में ही बने मेडिकल स्टोर में दवा लेने पहुंचा। वहां मौजूद स्टाफ ने उसे फफूंद लगी दवा थमा दी गई।



मरीज ने सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा को ऑनलाइन शिकायत भेजी है। जिसमें उसने लिखा कि मैं जब घर पहुंचा तो ध्यान से दवा को देखा तो पाया कि पर फफूंद लगा हुआ था। जो कि स्पष्ट रूप से दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। यदि मैं जल्दबाजी में या अनजाने में दवा का सेवन कर लेता, तो मेरी सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता था। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी किसकी होगी?