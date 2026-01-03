एमपी के किसानों को विदेशों की सैर कराएगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

MP Farmers- मध्यप्रदेश में 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" का नारा देकर किसानों की आर्थिक उन्नति का लक्ष्य तय किया है। कृषि वर्ष-2026 के अंतर्गत किसानों के लिए सरकार की सभी गतिविधियां 3 साल का लक्ष्य निर्धारित कर संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को कृषि और इससे जुड़े विषयों से संबंधित विभागों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की समीक्षा की। समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रदेश के किसानों को विदेशों की सैर कराने की बात कही। सीएम मोहन यादव ने किसानों को देश के उन्नत कृषि राज्यों और इजराइल तथा ब्राजील जैसे देशों में ले जाने के निर्देश दिए। इससे प्रदेश के किसान भी कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने प्रेरित हो सकेंगे। नवाचारों से लागत कम होगी जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।