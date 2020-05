MP-UP बॉर्डर पर बेकाबू हुए प्रवासी, बैरिकेड तोड़ यूपी की सीमा में घुसे मजदूर

रीवा. मध्यप्रदेश की सभी सीमाओं पर प्रवासी मजदूरों का जमावाड़ा है। अपने राज्य पहुंचने के लिए वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं। रविवार को रीवा के चाकघाट स्थित एमपी-यूपी बॉर्डर पर प्रवासी मजदूर बेकाबू हो गए। मजदूरों ने बॉर्डर पर जमकर हंगामा किया। साथ ही बैरिकेड तोड़ यूपी में प्रवेश कर गए। पुलिस ने मजदूरों पर हल्का बल भी प्रयोग किया है।

दरअसल, शनिवार को चाकघाट स्थित एमपी-यूपी बॉर्डर पर हजारों प्रवासी मजदूरों को रोक दिया गया था। उसके बाद एमपी से रीवा एसपी आबिद खान, एडिनशल एसपी गोपाल खांडेल और यूपी के अधिकारी मौके पर जायजा लेने पहुंचे थे। उनके जाने बाद ट्रकों से आएं कई हजार मजदूरों को सीमा पर छोड़ दिया गया।

वहीं, मौके पर मौजूद हजारों की संख्या में भूखे श्रमिकों ने भोजन, गृहग्राम तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्थाएं ना होने पर कई घंटों तक इंतजार के बाद सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन करने लगे। मजदूरों को शांत कराने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई मजदूर जख्मी हुए।

#WATCH Migrant workers break police barricades at Uttar Pradesh-Madhya Pradesh border in Chakghat area of Rewa to enter into Uttar Pradesh. pic.twitter.com/GeerWaWzem