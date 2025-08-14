82 पदों पर 157 की थी फर्जी नियुक्ति, 9 विभाग में पोस्ट नहीं होने के बाद भी बन गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर

14 नवंबर 2022 को कार्य परिषद ने माना कि 13 वर्ष पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साथ-साथ कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। अभ्यर्थियों की जांच और साक्षात्कार आयोजित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। कार्यकारी परिषद ने कहा कि वे अपनी नियुक्ति की अनिश्चितता के कारण पहले ही काफी मानसिक पीड़ा और तनाव झेल चुके हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि विज्ञापन के विरुद्ध नियुक्त सहायक प्रोफेसरों की विज्ञापित रिक्तियों की सीमा तक अर्थात 82 को स्थायी किया जाए। ईसी के इस निर्णय के बाद योग्य कर्मचारियों को मैरिट के आधार पर नियुक्ति नहीं मिली। बगैर इंटरव्यू की प्रक्रिया के अवैध नियुक्ति की गई। जिससे योग्य उम्मीदवार नियुक्ति का इंतजार ही करते रह गए। हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2022 के इसी निर्णय को खारिज कर दिया है। इस निर्णय की आड़ में विवि प्रशासन ने 157 पदों पर नियुक्तियां कर दी थीं।