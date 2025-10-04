गांधी जयंती पर मिठाई व दस्तावेज देकर रिहा किए 18 बंदी, 4 महिलाएं भी शामिल

जेल अधीक्षक मानेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि आप सभी लोगों की सजा जेल विभाग की रिहाई नीति के तहत माफ की जा रही है। आप लोग यहां से जाकर ईमानदारी से रोजी-रोटी कमाएं और क्रोध पर नियंत्रण रखकर जीवन यापन करें। ऐसा कोई कर्म या व्यवहार न करें कि आप लोगों को दोबारा से जेल आना पड़े। सहायक अधीक्षक एमके पटेल ने बताया कि इन बंदियों को जेल में सजा काटने के दौरान टेलरिंग, कारपेंटिंग, भवन मिस्त्री सहित कई हुनर सिखाए गए हैं। रिहाई के बाद बंदी अपने हुनर से जीवन यापन कर सकेंगे।