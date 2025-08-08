शाहगढ़ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के 21 शिक्षक गैरहाजिर, सभी की रुकेगी एक वेतन वृद्धि

डीइओ ने बताया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक मॉडल शाहगढ़ के 12 शिक्षकों में से 1 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार शासकीय उत्कृष्ट उमावि शाहगढ़ के 34 शिक्षकों में से 17 व कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल के 9 शिक्षकों में से 3 शिक्षक अनुपस्थित मिले। इस प्रकार कुल 21 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। शिक्षकों के वेतन काटने व वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई। इस दौरान 9 अतिथि शिक्षक भी अनुपस्थित मिले।