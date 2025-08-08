शाहगढ़ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के 21 शिक्षक गैरहाजिर, सभी की रुकेगी एक वेतन वृद्धि

जिला शिक्षा अधिकारी का निरीक्षण
सागर . जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने शाहगढ़ के विद्यालयों का किया निरीक्षण किया। इस दौरान 21 शिक्षक अनुउपस्थित पाए गए, जिनकी एक वेतन वृद्धि एवं एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
डीइओ ने बताया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक मॉडल शाहगढ़ के 12 शिक्षकों में से 1 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार शासकीय उत्कृष्ट उमावि शाहगढ़ के 34 शिक्षकों में से 17 व कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल के 9 शिक्षकों में से 3 शिक्षक अनुपस्थित मिले। इस प्रकार कुल 21 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। शिक्षकों के वेतन काटने व वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई। इस दौरान 9 अतिथि शिक्षक भी अनुपस्थित मिले।
मॉडल स्कूल - काशीराम अहिरवार
एक्सीलेंस स्कूल - कमलेश कुमार रावत, रामदयाल अहिरवार, अरविंद कुमार जैन, प्रति जैन, अरविंद कुमार जैन, ममता वर्मा, शैलेंद्र कुमार जैन, प्रशांत कुमार जैन, कैलाश अहिरवार, कमलेश कुमार जैन, नीलम जैन, प्रति तिवारी, रूचि जैन, मंजूषा जैन, रूचि गुप्ता, माखनलाल गुप्ता, देवेन्द्र सिंह राजपूत
शासकीय कन्या उमावि शाहगढ़ - राधा सोनी, पूनम गुप्ता, अभिलाषा शुक्ला