28 दिनों में हुआ 22 वां सवा करोड़ लेखन, 22 जनवरी को अयोध्या में जमा होंगी पुस्तिका

डाइट सिरोंजा परिसर स्थित संकट मोचन मंदिर में विराजमान हनुमान की प्रेरणा से अप्रेल 2012 में सीताराम नाम लेखन की शुरुआत हुई थी। तभी से लेकर वर्तमान में लेखन का कार्य लगातार जारी है। सीताराम नाम बैंक जिला शाखा तहसीली के सह व्यवस्थापक ब्रजेश द्विवेदी व बैंक मैनेजर गोपालदास शर्मा ने बताया कि सवा करोड़ बार नाम लेखन 22 बार पूर्ण किया जा चुका है। 2400 पुस्तिकाएं 22 जनवरी को अयोध्या में जमा की जाएगी। सह व्यवस्थापक द्विवेदी ने बताया कि प्रत्येक रविवार को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सनराइज मेगासिटी जयगुरूदेव भवन से लेखन के लिए नि:शुल्क कॉपी प्राप्त करने के उपरांत कॉपी में लेखन कार्य को पूर्ण कर कॉपी भी अधिक मात्रा में जमा की जा रही है। मोहित उपाध्याय, सौरभ तिवारी, मुकेश श्रीवास्तव, नमन द्विवेदी, अव्यान उपाध्याय, प्रिया तिवारी, अर्चना द्विवेदी, सेजल द्विवेदी व चन्द्रकांती उपाध्याय ने 600 पुस्तिकाओं को 6 थैलों में रखा गया। 21 थैलों में रखी हुई 2400 पुस्तिकाओं को जमा करने के लिए 13 सदस्यीय दल 21 जनवरी 2026 को अयोध्या लेकर सागर से जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या स्थित अंतरराष्ट्रीय सीताराम नाम बैंक में जमा करेंगे।