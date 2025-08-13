24 घंटे बाद 1 किमी दूर झाडिय़ों में मिला बालक का शव, त्योहार पर मामा के घर गढ़ाकोटा आया था

सागर. गढक़ोटा में सुनार नदी के धूनी घाट में पानी के तेज बहाव में बहे 9 वर्षीय बालक का शव 24 घंटे बाद घटना स्थल से 1 किमी दूर झाडिय़ों में फंसा मिला है। गढ़ाकोटा थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे ने बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें बालक को खोजने का प्रयास कर रहीं थीं। मंगलवार सुबह जब एसडीआरएफ टीम नदी के छोटे पुल के पास पहुंची तो वहां बालक का शव मिल गया। शव का पीएम कराया गया है। ज्ञात हो कि दमोह जिले के हटा निवासी गोलू उर्फ दिवाकर पुत्र कमलेश कोरी रक्षाबंधन त्योहार पर गढ़ाकोटा के गांधी वार्ड में अपने मामा के घर आया था। सोमवार को वह मां के साथ सुनार नदी किनारे बने वन खंडन माता मंदिर गया था। मां मंदिर में पूजा करने लगी और गोलू पास में ही सुनार नदी के धूनी घाट पर चला गया। घाट पर फिसलन होने पर गोलू को पैर फिसला तो वह नदी में जा गिरा। पानी का बहाव तेज था तो वह पानी में समा गया। घाट किनारे मौजूद कुछ लोगों ने उसे बचाने का भी प्रयास किया लेकिन वह पानी की गहराई में लापता हो गया था। हादसे के बाद से ही स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीमें उसकी तलाश कर रहीं थीं।