एनसीआर में 8 सप्ताह में बनेंगे 5000 शेल्टर होम, सागर में अभी एक के लिए भी टेंडर नहीं

सागर. दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का देशभर के नगरीय निकायों में स्वागत हो रहा है। इंदौर महापौर के साथ सागर महापौर संगीता तिवारी ने फैसले का स्वागत करते हुए यह आदेश देशभर में लागू करने की मांग की है। वह सागर में शेल्टर होम बनान के लिए भी राजी हैं। शहर में करीब 7 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और रोज बच्चों, महिलाओं सहित जानवरों पर हमला कर रहे हैं। शहर में रोज डॉग बाइट के 10-12 केस सामने आते हैं। पीडि़त कुत्तों के शेल्टर होम बनाने की मांग कर रहे हैं। नगर निगम ने पिछले 27 साल से इस समस्या को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अभी नगर निगम के पास शेल्टर होम छोडि़ए एक भी कुत्ता को रखने की व्यवस्था नहीं है।