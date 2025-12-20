20 दिसंबर 2025,

शनिवार

सागर

बैडमिंटन प्रतियोगिता : महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान और सीआईएससी ने बनाई सेमीफाइनल में जगह

69 वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन शाला क्रीड़ा प्रतियोगिता में शुक्रवार को 24 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। रोमांचक मुकाबले के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान की टीमों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। बालक वर्ग में पहला सेमीफाइनल हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच होगा।

सागर

Rizwan ansari

Dec 20, 2025

69 वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन शाला क्रीड़ा प्रतियोगिता में शुक्रवार को 24 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। रोमांचक मुकाबले के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान की टीमों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। बालक वर्ग में पहला सेमीफाइनल हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच होगा। दूसरा मैच तमिलनाडु बनाम राजस्थान के बीच खेला जाएगा। बालिका वर्ग में सेमीफाइनल महाराष्ट्र व राजस्थान और सेमीफाइनल तमिलनाडु और सीआइएससी के बीच होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले सुबह 9 बजे से रात 9 बजे मैच खेले गए। सिटी स्टेडियम में बालिका वर्ग के हुए मैचों में महाराष्ट्र हरियाणा के बीच मैच में महाराष्ट्र ने हरियाणा को 2-1 से हराया। इंटरनेशनल बोर्ड एवं विद्या भारती के मैच में विद्या भारती ने 2-0 से हराया। राजस्थान ने केरल को 2-1 से हराया। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वेस्ट बंगाल को 2-0 से हराया, वहीं तेलंगाना ने चंडीगढ़ को 2-0 से हराया। तमिलनाडु जम्मू कश्मीर के मैच में तमिलनाडु ने जम्मू कश्मीर को 2-0 से हराया। सिटी स्टेडियम में बालक वर्ग की मैच में हरियाणा सीबीएसई के मैच में हरियाणा में सीबीएसई को दो जीरो से हराया। महाराष्ट्र और काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल के मैच में महाराष्ट्र ने दो जीरो से हराया। आंध्र प्रदेश ने मध्य प्रदेश को 2-1 से हराया। खेल परिसर ग्राउंड पर हुए मैदान में बालिका वर्ग में गुजरात असम के मैच में गुजरात ने असम को 2-1 से हराया। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल एवं पंजाब के मैच में इंडियन स्कूल ने पंजाब को 2-0 से हराया। खेल परिसर में के मैच में तेलंगाना विद्या भारती के मैच में तेलंगाना ने विद्या भारती को 2-0 से हराया।

