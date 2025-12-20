बाइक से घर लौटे रहे युवक को सागर-दमोह मार्ग पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत

गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के चनौआ गांव में गुरुवार की रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी शिवम दुबे ने बताया कि बरपानी निवासी सोनू पुत्र गोवंदी ठाकुर 33 वर्ष बाइक से घर लौट रहा था, तभी सागर-दमोह रोड पर परासिया में अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर से उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना दी। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़ाकोटा अस्पताल लाया गया। शुक्रवार को पीएम के बाद पंचनामा कार्रवाई कर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन गोपालजी एंबुलेंस से शव को गांव ले गए।