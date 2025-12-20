बहेरिया पुलिस ने गश्त के दौरान होटल जलसा में मारा छापा 37 लीटर अवैध शराब जब्त

शहर में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के बाद शुरू हुई गश्त के पहले ही दिन असर देखने मिला। बहेरिया थाना का प्रभार संभालते ही ट्रेनी डीएसपी प्रतिमा जैन ने पुलिस टीम के साथ शुक्रवार रात गश्त के दौरान बहेरिया स्थित होटल जलसा में काउंटर से शराब बिकने की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की और देशी व अंग्रेजी शराब जब्त की। पुलिस को होटल से करीब 37 लीटर अवैध शराब मिली, जिसकी कीमत करीब 46 हजार रुपए आंकी गई है। पुलिस ने होटल में शराब बेचते हुए अभिषेक पुत्र ग्याप्रसाद पटेल निवासी लक्ष्मीनगर थाना बहेरिया और मुकेश सोनी 45 वर्ष निवासी इतवारी टोरी को गिरफ्तार किया है।