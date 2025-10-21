Patrika LogoSwitch to English

65 करोड़ का एलिवेटेड कॉरिडोर गड्ढों में तब्दील, दो साल में ही उखड़ा डामर

लाखा बंजारा झील पर बने 1.2 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर में जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर का अप्रेल 2023 में 65 करोड़ की लागत पर तैयार करवाया गया था, लेकिन अब इससे डामर की परत गायब होने लगे हैं और कॉरिडोर पर गड्ढे नजर आने लगे हैं।

सागर

image

Rizwan ansari

Oct 21, 2025

लाखा बंजारा झील पर बने 1.2 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर में जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर का अप्रेल 2023 में 65 करोड़ की लागत पर तैयार करवाया गया था, लेकिन अब इससे डामर की परत गायब होने लगे हैं और कॉरिडोर पर गड्ढे नजर आने लगे हैं। इसके नीचे का कंक्रीट साफ झलकने लगा है। इसे बनाने में प्रति मीटर करीब 5.42 लाख रुपए खर्च किए गए थे।

अन्य अव्यवस्थाएं भी सामने आ रहीं

एलिवेटेड कॉरिडोर को राहगीरों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए इसके दोनों किनारों पर फेंसिंग लगाने का नगर निगम परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था, लेकिन परिषद की मंशानुसार अब तक कार्य नहीं हो पाया है। कॉरिडोर से अब तक करीब 20-25 लोग छलांग लगा चुके हैं।

21 Oct 2025 05:06 pm

65 करोड़ का एलिवेटेड कॉरिडोर गड्ढों में तब्दील, दो साल में ही उखड़ा डामर

