65 करोड़ का एलिवेटेड कॉरिडोर गड्ढों में तब्दील, दो साल में ही उखड़ा डामर

लाखा बंजारा झील पर बने 1.2 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर में जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर का अप्रेल 2023 में 65 करोड़ की लागत पर तैयार करवाया गया था, लेकिन अब इससे डामर की परत गायब होने लगे हैं और कॉरिडोर पर गड्ढे नजर आने लगे हैं। इसके नीचे का कंक्रीट साफ झलकने लगा है। इसे बनाने में प्रति मीटर करीब 5.42 लाख रुपए खर्च किए गए थे।
एलिवेटेड कॉरिडोर को राहगीरों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए इसके दोनों किनारों पर फेंसिंग लगाने का नगर निगम परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था, लेकिन परिषद की मंशानुसार अब तक कार्य नहीं हो पाया है। कॉरिडोर से अब तक करीब 20-25 लोग छलांग लगा चुके हैं।
