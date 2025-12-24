सावधान… ये है यमलोक का रास्ता! इस सड़क पर हो चुकी हैं 40 से ज्यादा मौतें

Sagar-Damoh State Highway : प्रशासन द्वारा लगातार चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान और ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद मध्य प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात ये हैं कि, यहां हर रोज दर्जनों लोग सड़क हादसों का शिकार होकर घायल हो रहे हैं तो वहीं, इनमें से अकसर जान भी गवा रहे हैं। खास बात ये है कि, हर बार सिर्फ रफ्तार को ही हादसों का कारण नहीं माना जा सकता, कई बार हादसा होने में किसी सड़क या स्पॉट की भी भूमिका रहती है। इसका जीता-जागता उदाहरण बनने जा रहे हैं सागर जिले से गुजरने वाले दो नेशनल हाईवे और चार स्टेट हाईवेज।