जंगल में मिली लाश, परिजन बोले- हत्या कर पेड़ पर लटकाया, स्टेट हाइवे पर कर दिया चक्काजाम

जैसीनगर के कंदेला गांव में 20 वर्षीय छोटेलाल पुत्र धनीराम अहिरवार का शव शनिवार दोपहर करीब 12 बजे जंगल में पेड़ पर लटका मिला। उसकी मौत को लेकर परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने इसे हत्या बताते हुए सरपंच पर आरोप लगाए। इसके बाद शाम को गेंहूरास चौराहे पर चक्काजाम कर दिया।
युवक के परिजन दो घंटे तक सड़क पर प्रर्दशन करते हुए जाम लगाए रहे। जिससे यातायात प्रभावित रहा। दोनो ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर ने निष्पक्ष जांच और पैनल से पोस्टमार्टम का आश्वासन दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के हस्तक्षेप के बाद परिजन माने और शाम करीब 6 बजे जाम समाप्त किया गया। देर शाम शव को जिला अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम रविवार को डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस पवन पटेल की तलाश रही है। पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
जंगल में मिले शव का पंचनामा बनाकर पुलिस ने उसे परिजन के सुपुर्द कर दिया। शाम को आक्रोशित परिजन शव लेकर सागर-सिलवानी स्टेट हाईवे पर पहुंच गए। यहां गेहूंरास चौराहा पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। परिजन मौत को आत्महत्या मानने तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि छोटेलाल को मारकर उसका शव पेड़ पर लटकाया है। इस मामले में गांव के सरपंच परिवार के आनंदी पटेल, पप्पू पटेल और अशोक पटेल व अन्य पर गंभीर आरोप लगाए।
परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। इनका कहना है कि 15 दिन पहले सरपंच परिवार का पवन पटेल उनकी बेटी को भगा ले गया था, जिसकी रिपोर्ट जैसीनगर थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी मामले को लेकर धमकियां मिलने की शिकायत भी की गई थी। उसे अनसुनी कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग