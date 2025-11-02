राहतगढ़ ब्रिज से पलटी कार 10 फिट नीचे गिरी, बाल बाल बचे सवार अनहोनी टली

मोतीनगर थाना क्षेत्र के राहतगढ़ ओवर ब्रिज से गुजर रही एक कार ब्रिज से नीचे गिर कर पलट गई। हादसे में कार चालक सहित दो महिला व बच्ची को चोटें आई हैं।

शनिवार रात करीब आठ बजे मोतीनगर चौराहे से खुरई रोड़ की ओर जा रही सफेद रंग की कार नियंत्रित होकर ब्रिज की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नीचे जा गिरी। करीब 10 फिट ऊपर से गिरने के कारण कार पलट गई। कार के पलटते ही चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घटना की सुचना मोतीनगर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार सवारों को कार से बाहर निकाला और 112 से घायलों को इलाज के लिए भेजा। गनीमत रही की कार के पलटने से उस में सवार किसी को गंभीर चोटे नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई। साथ ही जिस समय कार पलटी तो ब्रिज के नीचे कोई मौजूद नहीं था। वरना बडी अनहोनी हो सकती थी।