पुरानी रंजिश को लेकर परिवार पर प्राणघातक हमला, महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

मोतीनगर थाना क्षेत्र के तहत सूबेदार वार्ड के धरमपुरा इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार पर तीनों ने मिलकर प्राणघातक हमला कर दिया। आरोपियों ने पति-पत्नी व बेटे पर धारदार हथियार से वार किए जिसमें तीनों घायल हो गए। मामले में घायल के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस के अनुसार 20 सितंबर को सूचना मिली कि सूबेदार वार्ड धरमपुरा में झगड़े के दौरान एक पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। सूचना पर पुलिस द्वारा बीएमसी पहुंचकर घायल देवकी प्रसाद नामदेव पिता स्व. नर्मदा प्रसाद नामदेव उम्र 60 वर्ष निवासी सूबेदार वार्ड से पूछताछ की। घायल ने बताया कि 19 सितंबर की रात करीब 10 बजे श्राद्ध कार्यक्रम से घर लौटने पर मोहल्ले के संदीप पटेल, संतोष पटेल व शारदा पटेल ने पुराने विवाद के कारण उसके घर आकर गाली गलौज की। मना करने पर संदीप पटेल ने तलवार से हमला किया। बचाने आई पत्नी मायाबाई को भी आरोपी संतोष पटेल ने मारपीट कर घायल कर दिया। इसी दौरान उनका पुत्र सौरभ बचाने आया तो शारदा ने उसके हाथ पकड़ लिए और संदीप ने तलवार से सौरभ पर हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोट आई। बाद में संतोष ने तलवार लेकर मायाबाई पर भी हमला किया जिससे उसके गर्दन व चेहरे पर चोट आई।