सागर

सिमरिया- डोभी रोड पर बड़ा हादसा टला, टायर ब्लास्ट से कार अनियंत्रित

अचानक चलती कार का टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे वाहन चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कार तीन-चार पलटी खाते हुए सड़क किनारे एक पिलर से टकरा गई।

सागर

image

Rizwan ansari

Jan 13, 2026

महाराजपुर से सिमरिया और डोभी मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। अचानक चलती कार का टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे वाहन चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कार तीन-चार पलटी खाते हुए सड़क किनारे एक पिलर से टकरा गई। गनीमत यह रही कि उस समय सड़क पर कोई अन्य वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कार में सवार सभी लोग सीट बेल्ट लगाए हुए थे, और एयरबैग खुल जाने से सभी की जान बच गई। जिससे उन्हें केवल मामूली चोटें आई हैं और सभी सुरक्षित हैं।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सिमरिया- डोभी रोड पर बड़ा हादसा टला, टायर ब्लास्ट से कार अनियंत्रित

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

