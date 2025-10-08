Patrika LogoSwitch to English

सागर

फार्मासिस्ट और रिकॉर्ड न मिलने पर एक मेडिकल किया सील

कार्रवाई को देखते हुए अधिकांश मेडिकल हो गए थे बंद, मेडिकल संचालकों ने जताया विरोध

less than 1 minute read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 08, 2025

A medical was sealed after the pharmacist and records were not found.

मेडिकल पर जांच करते हुए एसडीएम

बीना. शहर में मंगलवार की दोपहर कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर बीना, खुरई में मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। एसडीएम विजय डेहरिया ने अधिकारियों के साथ कार्रवाई की, जसमें डॉ. अंजन पंडित के क्लीनिक में खुले मेडिकल स्टोर पाया का निरीक्षण किया।

इस दौरान वहां न तो फार्मासिस्ट मिला और न ही बिल बुक थी। साथ ही विभिन्न कंपनियों के कोल्ड सिरप भी मिले, जिनका रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया और दुकान का डायवर्सन भी नहीं था। अनियमितताएं मिलने पर एसडीएम ने मेडिकल स्टोर को तत्काल सील करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही गुरुनानक मेडिकल की जांच कर दवाओं का भंडारण, स्टॉक रजिस्टर, कोल्ड सिरप आदि दवाओं की जांच की गई। उन्होंने बताया कि सभी मेडिकल स्टोर की जांच की जाएगी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार हेमराज मेहर, बीएमओ डॉ. संजीव अग्रवाल, पटवारी बलराम अरिहवार, दीपक कलावत, फार्मासिस्ट प्रशांत रोहन शामिल थे।

खुरई में भी हुई जांच
खुरई में एसडीएम मनोज चौरसिया ने अधिकारियों के साथ बलजीत मेडिकल और पंकज मेडिकल की जांच की। उन्होंने दवाओं का स्टॉक, कोल्ड सिरप सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की।

अधिकांश मेडिकल हो गए थे बंद
शहर में टीम द्वारा कार्रवाई की सूचना होने पर अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद हो गए थे, जिससे उनकी जांच नहीं की जा सकी। एसडीएम ने बताया कि जो मेडिकल बंद हो गए थे उनकी आगे जांच की जाएगी।

Published on:

08 Oct 2025 12:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / फार्मासिस्ट और रिकॉर्ड न मिलने पर एक मेडिकल किया सील

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

करवा चौथ पर बाजार में रौनक, महिलाएं खरीददारी में जुटी

सागर

वृंदावन बाग में सफेद पोशाक से हुआ श्रृंगार, एक क्विंटल दूध की प्रसादी हुई वितरित

varandaban
सागर

भारतीय वायुसेना में शामिल होकर भरें कॅरियर की उड़ान, ऑपरेशन सिंदूर में दिखी ताकत

vayu
सागर

विद्योदय जैन तीर्थ क्षेत्र में मनाया शरद पूर्णिमा का पर्व, जगह-जगह खीर वितरण हुआ

vidhan.jpg
सागर

खिमलासा में स्टेट हाइवे पर लग रहा हाट बाजार, पंचायत नहीं तलाश पर रही जगह

A market is being held on the state highway in Khimlasa, but the Panchayat is unable to find a place.
सागर
