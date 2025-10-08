फार्मासिस्ट और रिकॉर्ड न मिलने पर एक मेडिकल किया सील

मेडिकल पर जांच करते हुए एसडीएम
बीना. शहर में मंगलवार की दोपहर कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर बीना, खुरई में मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। एसडीएम विजय डेहरिया ने अधिकारियों के साथ कार्रवाई की, जसमें डॉ. अंजन पंडित के क्लीनिक में खुले मेडिकल स्टोर पाया का निरीक्षण किया।
इस दौरान वहां न तो फार्मासिस्ट मिला और न ही बिल बुक थी। साथ ही विभिन्न कंपनियों के कोल्ड सिरप भी मिले, जिनका रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया और दुकान का डायवर्सन भी नहीं था। अनियमितताएं मिलने पर एसडीएम ने मेडिकल स्टोर को तत्काल सील करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही गुरुनानक मेडिकल की जांच कर दवाओं का भंडारण, स्टॉक रजिस्टर, कोल्ड सिरप आदि दवाओं की जांच की गई। उन्होंने बताया कि सभी मेडिकल स्टोर की जांच की जाएगी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार हेमराज मेहर, बीएमओ डॉ. संजीव अग्रवाल, पटवारी बलराम अरिहवार, दीपक कलावत, फार्मासिस्ट प्रशांत रोहन शामिल थे।
खुरई में भी हुई जांच
खुरई में एसडीएम मनोज चौरसिया ने अधिकारियों के साथ बलजीत मेडिकल और पंकज मेडिकल की जांच की। उन्होंने दवाओं का स्टॉक, कोल्ड सिरप सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की।
अधिकांश मेडिकल हो गए थे बंद
शहर में टीम द्वारा कार्रवाई की सूचना होने पर अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद हो गए थे, जिससे उनकी जांच नहीं की जा सकी। एसडीएम ने बताया कि जो मेडिकल बंद हो गए थे उनकी आगे जांच की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग