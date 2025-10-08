फार्मासिस्ट और रिकॉर्ड न मिलने पर एक मेडिकल किया सील

इस दौरान वहां न तो फार्मासिस्ट मिला और न ही बिल बुक थी। साथ ही विभिन्न कंपनियों के कोल्ड सिरप भी मिले, जिनका रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया और दुकान का डायवर्सन भी नहीं था। अनियमितताएं मिलने पर एसडीएम ने मेडिकल स्टोर को तत्काल सील करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही गुरुनानक मेडिकल की जांच कर दवाओं का भंडारण, स्टॉक रजिस्टर, कोल्ड सिरप आदि दवाओं की जांच की गई। उन्होंने बताया कि सभी मेडिकल स्टोर की जांच की जाएगी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार हेमराज मेहर, बीएमओ डॉ. संजीव अग्रवाल, पटवारी बलराम अरिहवार, दीपक कलावत, फार्मासिस्ट प्रशांत रोहन शामिल थे।