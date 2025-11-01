मजदूरों को लेकर गुजरात जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर मंदिर से टकराई, युवती की मौत, 6 घायल

सागर-दमोह मार्ग पर शुक्रवार की अलसुबह करीब चार बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मजदूरों को लेकर सीधी से सूरत जा रही यात्री बस पिक अप वाहन से टक्कर के बाद सड़क किनारे बने मंदिर से टकरा गई। हादसे में बस में सवार संगीता देवी पटेल नाम की युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

केबिन में बैठी थी युवतीबस क्रमांक जीजे 14 एक्स 5295 सीधी जिले से मजदूरों को लेकर गुजरात के सूरत जा रही थी। तभी बरपानी पुराई की घाटी के पास बस अनियंत्रित हुई और पिकअप वाहन एमपी 15 जेडसी 9152 से टकराई। इसके बाद यात्री प्रतीक्षालय को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे बने हनुमान मंदिर से टकरा गई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर से मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस के केबिन में बैठी एक युवती की मौत हो गई। वहीं ड्राइवर समेत दो लोग गंभीर घायल हुए हैं।