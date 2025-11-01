Patrika LogoSwitch to English

सागर

मजदूरों को लेकर गुजरात जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर मंदिर से टकराई, युवती की मौत, 6 घायल

हादसे में बस में सवार संगीता देवी पटेल नाम की युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 01, 2025

सागर-दमोह मार्ग पर शुक्रवार की अलसुबह करीब चार बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मजदूरों को लेकर सीधी से सूरत जा रही यात्री बस पिक अप वाहन से टक्कर के बाद सड़क किनारे बने मंदिर से टकरा गई। हादसे में बस में सवार संगीता देवी पटेल नाम की युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
केबिन में बैठी थी युवतीबस क्रमांक जीजे 14 एक्स 5295 सीधी जिले से मजदूरों को लेकर गुजरात के सूरत जा रही थी। तभी बरपानी पुराई की घाटी के पास बस अनियंत्रित हुई और पिकअप वाहन एमपी 15 जेडसी 9152 से टकराई। इसके बाद यात्री प्रतीक्षालय को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे बने हनुमान मंदिर से टकरा गई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर से मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस के केबिन में बैठी एक युवती की मौत हो गई। वहीं ड्राइवर समेत दो लोग गंभीर घायल हुए हैं।

घायलों और यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस में सवार लोगों का रेस्क्यू शुरू किया। बस के इमरजेंसी गेट से यात्रियों को बाहर निकाला गया। जिसके बाद 108 के माध्यम से गढ़ाकोटा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बस ड्राइवर को बीएमसी रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर अतुल सिंह राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है।

मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, प्रतिमा सुरक्षित

दुर्घटना में सड़क किनारे स्थित मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि हनुमानजी की प्रतिमा को नुकसान नहीं पहुंचा है। बस पहले पिकअप वाहन, फिर यात्री प्रतीक्षालय और इसके बाद मंदिर से टकराई। स्थानीय लोगों ने कहा कि उक्त घटना स्थल धीरे-धीरे ब्लैक स्पाॅट बनता जा रहा है, जिसकी ओर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।

दुर्घटना के कारणों का पता लगा रहे हैं

सड़क दुर्घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक 21 वर्षीय युवती की मौत हुई है। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बस में सवार अन्य यात्रियों को दूसरे वाहन से भिजवाया गया है। दुर्घटना के कारणों का पता लगा रहे हैं।

भरत सिंह, थाना प्रभारी सानौधा

Published on:

01 Nov 2025 05:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / मजदूरों को लेकर गुजरात जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर मंदिर से टकराई, युवती की मौत, 6 घायल

