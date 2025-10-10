Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

स्कूल की कहकर तालाबनुमा गड्ढे में नहाने गया छात्र डूबा, मशक्कत के बाद रात 8.45 बजे मिला शव

मोतीनगर थाना क्षेत्र के बदौना गांव में गुरुवार को हृदयविदारक घटना सामने आई। जहां घर से स्कूल के लिए निकला छात्र दोस्तों के साथ तालाबनुमा गड्ढे में नहाने चला गया। छात्र गहरे पानी में डूब गया।

less than 1 minute read

सागर

image

Rizwan ansari

Oct 10, 2025

मोतीनगर थाना क्षेत्र के बदौना गांव में गुरुवार को हृदयविदारक घटना सामने आई। जहां घर से स्कूल के लिए निकला छात्र दोस्तों के साथ तालाबनुमा गड्ढे में नहाने चला गया। छात्र गहरे पानी में डूब गया। उसके दोस्तों ने उसे तलाशने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। आनन-फानन में पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाई गई। टीमें देर रात तक छात्र की तलाश करती रहीं। कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 8.45 बजे छात्र का शव पानी से बाहर निकाला गया।
दरअसल, रजौआ निवासी 17 वर्षीय लेखराज पुत्र हेमराज पटेल कक्षा 10 वीं का छात्र है। गुरुवार सुबह वह दो दोस्तों के साथ स्कूल जाने का कहकर घर से निकला था। वह तीनों स्कूल न जाकर बदौना गांव के पास बने तालाबनुमा गड्ढे में नहाने चले गए। नहाते समय लेखराज गहरे पानी में गया और डूब गया। दोस्तों ने घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने मोतीनगर थाना पुलिस को बुलाया। पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को सूचना दी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब 25 फीट गहरे पानी में ग्रामीण भी किशोर को खोजते रहे लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ की टीम ने प्रयास जारी रहे और रात करीब पौने नौ बजे शव को पानी से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 04:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / स्कूल की कहकर तालाबनुमा गड्ढे में नहाने गया छात्र डूबा, मशक्कत के बाद रात 8.45 बजे मिला शव

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अपहरण व दुष्कर्म के मामले में फरार चार आरोपी गिरफ्तार

Symbolic Image.
सागर

डीपीएस स्कूल में विवाद: फीस न भरने पर 70 छात्रों को परीक्षा से रोका

Controversy at DPS school: 70 students barred from appearing for exams for non-payment of fees
सागर

त्योहार पर दुकानदारों ने सड़कों तक फैलाया सामान, बिगड़ी यातायात व्यवस्था

Shopkeepers spread their goods on the streets during the festival, disrupting traffic.
सागर

पांच काउंटर से किया गया खाद का वितरण, बैरिकेड्स लगाकर लगवाई थीं कतारें

Fertilizer was distributed from five counters, queues were formed by placing barricades.
सागर

207 लोगों की नेत्र, शुगर व ब्लडप्रेशर की जांच, 85 की आंखों में निकला मोतियाबिंद

shiver
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.