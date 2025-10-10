स्कूल की कहकर तालाबनुमा गड्ढे में नहाने गया छात्र डूबा, मशक्कत के बाद रात 8.45 बजे मिला शव

मोतीनगर थाना क्षेत्र के बदौना गांव में गुरुवार को हृदयविदारक घटना सामने आई। जहां घर से स्कूल के लिए निकला छात्र दोस्तों के साथ तालाबनुमा गड्ढे में नहाने चला गया। छात्र गहरे पानी में डूब गया। उसके दोस्तों ने उसे तलाशने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। आनन-फानन में पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाई गई। टीमें देर रात तक छात्र की तलाश करती रहीं। कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 8.45 बजे छात्र का शव पानी से बाहर निकाला गया।

दरअसल, रजौआ निवासी 17 वर्षीय लेखराज पुत्र हेमराज पटेल कक्षा 10 वीं का छात्र है। गुरुवार सुबह वह दो दोस्तों के साथ स्कूल जाने का कहकर घर से निकला था। वह तीनों स्कूल न जाकर बदौना गांव के पास बने तालाबनुमा गड्ढे में नहाने चले गए। नहाते समय लेखराज गहरे पानी में गया और डूब गया। दोस्तों ने घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने मोतीनगर थाना पुलिस को बुलाया। पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को सूचना दी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब 25 फीट गहरे पानी में ग्रामीण भी किशोर को खोजते रहे लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ की टीम ने प्रयास जारी रहे और रात करीब पौने नौ बजे शव को पानी से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।